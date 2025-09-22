Ο Ελ Κααμπί «έσωσε» το αήττητο σερί του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός αρνείται να χάσει από τον Παναθηναϊκό και το επιβεβαίωσε ξανά στο χθεσινό ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» απέσπασαν ισοπαλία 1-1 στη Λεωφόρο, χάρη στο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 92’, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους κόντρα στους «πράσινους» στα οκτώ επίσημα παιχνίδια (τρεις νίκες, πέντε ισοπαλίες).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί αήττητων αναμετρήσεων των Πειραιωτών απέναντι στο «τριφύλλι» μετά τη διετία 2018-2020, όταν είχαν καταγράψει τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Παράλληλα, διατηρήθηκε και η ιδιαίτερη παράδοση των ισοπαλιών σε ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός που διεξάγονται τον Σεπτέμβριο. Σε πέντε αναμετρήσεις που έχουν παιχτεί αυτόν τον μήνα, καμία δεν είχε νικητή: 2025 (1-1), 2019 (1-1), 2007 (0-0), 1986 (1-1) και 1981 (1-1 στην Πάτρα).

Πρωταγωνιστής ξανά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, μετά το γκολ που είχε σημειώσει στις 11 Μαΐου 2025 στη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 στο ΟΑΚΑ.

Ο Μαροκινός άσος έφτασε τα 38 τέρματα στη Super League και πλέον απέχει ένα γκολ από τον Ράφικ Τζεμπούρ στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ, ενώ συνολικά μετρά 63 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τους Πειραιώτες, πλησιάζοντας τον Υβ Τριαντάφυλλο (71).

Πηγή: sport-fm.gr