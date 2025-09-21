ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα φαβορί που δεν λάθεψαν και το επιδόρπιο με ντέρμπι

Πιστοποίησαν τον τίτλο του φαβορί στις αναμετρήσεις της Κυριακής, Πάφος FC και Απόλλωνας. Με γκολ στην επανάληψη, κόντρα σε Ομόνοια Αραδίππου και Ένωση αντίστοιχα, οι δύο ομάδες πανηγύρισαν τις δεύτερες τους νίκες και ανήλθαν βαθμολογικά.

Το... επιδόρπιο της 4η στροφής κλείνει με δύο ντέρμπι τη Δευτέρα, σε ΓΣΠ και «Αρένα». Η Ομόνοια υποδέχεται την ΑΕΛ ενώ η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Άρη, σε δύο ντέρμπι που η κάθε μία ομάδα, θέλει το τρίποντο για διαφορετικούς λόγους. Μία ματιά στον βαθμολογικό πίνακα, θα φανεί για αυτές που «καίγονται»...

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός - Ε.Ν. Ύψωνα 1-1

(23' πέν. Πικής / 87' Τεϊσέιρα)

Ακρίτας - ΑΠΟΕΛ 0-4

(14΄ Κόρμπου, 27΄ Λαΐφης, 50΄ Ρόσα, 83΄ Μαϊόλι)

Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση 2-0

(47΄, 87΄ Αντερέγκεν)

Απόλλων - Ένωση 3-0

Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC 0-2

(56΄ Σούνιτς, 89΄ Μπρούνο)

Δευτέρα 22/09

19:00 Ομόνοια - ΑΕΛ

19:00 ΑΕΚ - Άρης

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

*** Πάφος FC και Ένωση έχουν ένα ματς λιγότερο (24/09).

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

19:00 Άρης - Εθνικός Άχνας

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου

19:00 Πάφος FC - Ολυμπιακός

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΚ Λάρνακας

19:00 ΑΕΛ – Ακρίτας

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Ένωση - Ομόνοια Αραδίππου

20:00 ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

20:00 Ανόρθωση - Ομόνοια