Ιδιάκεθ: «Απογοητευτική μέρα αλλά είναι μακρύς ο δρόμος»

«Ήταν απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Ισορροπημένο παιχνίδι, χωρίς πολλές ευκαιρίες. Αρκετές μονομαχίες, όχι αρκετές προϋποθέσεις στις μεγάλες περιοχές. Ξέρουμε καλά η μια ομάδα την άλλη, δεν μπόρεσε καμία να επιβληθεί. Σκόραραν ένα ωραίο γκολ που έπρεπε να αποφύγουμε. Συγχαρητήρια στην Ομόνοια. Απογοητευτική μέρα αλλά είναι μακρύς ο δρόμος. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο ματς. Υποφέρεις για 24 ώρες και μετά αρχίζεις για το επόμενο. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε, τους χρειαζόμαστε δίπλα μας. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί, τους χρειαζόμαστε στο επόμενο εντός έδρας ματς».