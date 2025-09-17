ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιάκεθ: «Απογοητευτική μέρα αλλά είναι μακρύς ο δρόμος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιδιάκεθ: «Απογοητευτική μέρα αλλά είναι μακρύς ο δρόμος»

Διαβάστε όσα είπε ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με την Ομόνοια και την ήττα με 1-0 στο ΓΣΠ

«Ήταν απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Ισορροπημένο παιχνίδι, χωρίς πολλές ευκαιρίες. Αρκετές μονομαχίες, όχι αρκετές προϋποθέσεις στις μεγάλες περιοχές. Ξέρουμε καλά η μια ομάδα την άλλη, δεν μπόρεσε καμία να επιβληθεί. Σκόραραν ένα ωραίο γκολ που έπρεπε να αποφύγουμε. Συγχαρητήρια στην Ομόνοια. Απογοητευτική μέρα αλλά είναι μακρύς ο δρόμος. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο ματς. Υποφέρεις για 24 ώρες και μετά αρχίζεις για το επόμενο. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε, τους χρειαζόμαστε δίπλα μας. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί, τους χρειαζόμαστε στο επόμενο εντός έδρας ματς».

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Περήφανος που είμαι μέρος της ιστορίας της Πάφου»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης και ομόλογο 2.000.000

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ καλά διαβασμένη η Πάφος»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τον ιστορικό βαθμό της Πάφος FC στο Φάληρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άντεξε την πίεση με δέκα παίκτες η Πάφος FC κι έφυγε με ιστορικό βαθμό από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Ο Στεπίνσκι θέλει να παραμείνει και θα μείνει»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ ξανά για Λοΐζου: «Δεν άλλαξε κάτι, θα μπορούσε να είναι ο ηγέτης της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Πρέπει να σουτάρει πιο συχνά ο Άιτινγκ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Απογοητευτική μέρα αλλά είναι μακρύς ο δρόμος»

ΑΕΚ

|

Category image

Ομόνοια - ΑΕΚ: Σουτάρα ο Άιτινγκ, πράσινο το ντέρμπι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η βολιδα του Άιτινγκ που έκρινε το ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν άντεξε ο Νταβίντ Λουίζ, διπλή αλλαγή στο μισάωρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι Λέικερς συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τους Γιάννη και Γιόκιτς

NBA

|

Category image

Με δέκα η Πάφος FC με Ολυμπιακό Πειραιώς μόλις στο 25’

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

To 13o του Ολυμπιακού και οι Παφίτες στο Φάληρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη