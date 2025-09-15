ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν δεν βάζεις την μπάλα στα δίχτυα...

Πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες της (μοιραίος ξανά ο Καμπρέρα) η ΑΕΚ αλλά και το «δώρο» του Σουάρες με το οποίο η Ανόρθωση κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα.

Σε ένα εκτός έδρας τοπικό ντέρμπι η ισοπαλία δεν μπορεί να θεωρηθεί καταστροφή, ωστόσο η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο, καθότι ήταν η ομάδα που έφτιαξε τις περισσότερες ευκαιρίες, με εξαίρεση το διάστημα των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, όταν η άμυνά της είχε θέματα και κινδύνεψε σοβαρά να δεχθεί γκολ.

Οι κιτρινοπράσινοι δεν μπόρεσαν να εξαργυρώσουν τα μεγάλα διαστήματα του αγώνα κατά τα οποία υπερείχαν και ως εκ τούτου αρκέστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας. Η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στο ντέρμπι της Τετάρτης κόντρα στην Ομόνοια, στο ΓΣΠ.

 

