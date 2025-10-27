Συμβιβασμός στην «Αρένα» για ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι που διεξήχθη στην «Αρένα» ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΑΠΟΕΛ για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σε ένα παιχνίδι που είχε λιγοστές καλές φάσεις και, στη μεγαλύτερη του διάρκεια, μέτριο ρυθμό, οι γαλαζοκίτρινοι (με πορτοκαλί εμφανίσεις απόψε) προηγήθηκαν με εκτέλεση πέναλτι του Σωτηρίου στο 25΄ (μετά από ανατροπή του ιδίου από τον Σαμπορίτ και υπόδειξη μέσω VAR), με τον Κύπριο επιθετικό να φτάνει τα πέντε γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση με τον Σαμπορίτ να εξιλεώνεται στο 49', με σουτ από πολύ πλάγια θέση σητν κλειστή γωνία του Περέιρα.

Σημειώνεται πως παρότι μέχρι τότε υστέρησε, προς το τέλος του αγώνα η ΑΕΚ ανέβασε στροφές, πίεσε για το νικητήριο γκολ κι έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να το πετύχει, ενώ στο 90+5΄ μεγάλη ευκαιρία έχασε κι ο ΑΠΟΕΛ.

Aυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας ισοπαλία της ΑΕΚ καθώς και η πρώτη απώλεια βαθμών του ΑΠΟΕΛ σε εκτός έδρας παιχνίδι, να αποτυγχάνουν να μειώσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαφορά τους από την κορυφή, μετά τη νίκη της Ομόνοιας επί της Πάφου.

Οι κιτρινοπράσινοι έφτασαν τους 14 βαθμούς και ισοβαθμούν πλέον στην πέμπτη θέση με τον Απόλλωνα, στο -5 από την κορυφή και στο -3 από την τέταρτη θέση, ενώ ο ΑΠΟΕΛ έφτασε τους 17 βαθμούς και ισοβαθμεί με τον Άρη στην τρίτη θέση, στο -2 από την Ομόνοια.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος αγώνα

90+5' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ με τον Διαμαντάκο να μην μπορεί να σκοράρει και ακολούθως τον Κούτσακο να πλασάρει, με τον Ρομπέρζ να βάζει σωτήρια την κόντρα.

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις.

88' Νέα σπουδαία φάση για την ΑΕΚ με τη σέντρα-σουτ του Ιβάνοβιτς να βρίσκει δοκάρι αφότου άγγιξε την μπάλα σωτήρια ο Περέιρα.

86' Ο Σατσιάς αντικαθιστά τον Τομάς.

85' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Ανγκιέλσκι να μην βρίσκει την μπάλα στην μπαλιά του Ισκιέρδο.

82' Νάλι στη θέση του Εκπολό.

81΄ Γιαννακού, Μέουρερ και Διαμαντάκος στις θέσεις των Λαΐφη, Μάγιερ και Σωτηρίου αντίστοιχα.

81' Κίτρινη κάρτα στον Εκπολό.

74' Εξετάστηκε από τον VAR περίπτωση πέναλτι για την ΑΕΚ για ανατροπή του Ανγκιέλσκι από Περέιρα, δεν δόθηκε κάτι.

70' Πρώτες αλλαγές για την ΑΕΚ, Ιβάνοβιτς και Ανγκιέλσκι αντί Ρούμπιο και Μπάγιτς.

70' Αλλαγή για τον ΑΠΟΕΛ, Κούτσακος αντί Κόρμπου.

-Χωρίς φάσεις το τελευταίο διάστημα.

54' Kίτρινη κάρτα στον Κόρμπου.

49' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η ΑΕΚ με τον Σαμπορίτ! Aπό πολύ πλάγια θέση γύρισε και σούταρε στην κλειστή γωνία του Περέιρα.

49' Φάση για την ΑΕΚ με σουτ του Ροντέν με καλές προϋποθέσεις, στοπ από Λαΐφη.

Δεύτερο ημίχρονο

45+2' Δοκάρι για τον ΑΠΟΕΛ με δυνατό σουτ του Κόρμπου!

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

44' Καλή φάση για την ΑΕΚ με δυνατό σουτ του Σαμπορίτ, δεν βρήκε στόχο.

41' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ με τον Ντάλσιο που μπήκε από δεξιά στην περιοχή, ντρίμπλαρε εξαιρετικά τον αντίπαλό του και σούταρε από πλάγια θέση, απέκρουσε ο Αλομέροβιτς.

38' Κίτρινη κάρτα στον Ρούμπιο.

-Δεν κατάφερε προς το παρόν να βγάλει καμία αντίδραση η ΑΕΚ.

25' ΓΚΟΛ, 1-0 ο ΑΠΟΕΛ με εκτέλεση πέναλτι του Σωτηρίου!

24' Κίτρινη κάρτα στον Σαμπορίτ.

24' Πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ!

23' Πάει στο on-field review ο Θεουλή για εξέταση περίπτωσης πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ, για ανατροπή του Σωτηρίου από τον Σαμπορίτ.

20' Πρώτη φάση για τον ΑΠΟΕΛ με σουτ του Τομάς, έπεσε κι έδιωξε σε κόρνερ ο Αλομέροβιτς.

11' Εκτέλεση φάουλ του Λέδες, πάνω από τα δοκάρια.

-Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό (81΄ Νάλι), Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Σαμπόριτ, Λέντες, Σουάρεθ, Ροντέν, Ρούμπιο (70΄ Ιβάνοβιτς), Ισκιέρδο, Μπάγιτς (70΄ Ανγκιέλσκι).

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Λαίφης (81΄ Γιαννακού), Μπρόρσον, Νανού, Σταφυλίδης, Μάγιερ (81΄ Μέουρερ), Τομάς (86΄ Σατσιάς), Ντάλσιο, Ρόσα, Κόρμπου (70΄ Κούτσακος), Σωτηρίου (81΄ Διαμαντάκος)

ΣΚΟΡΕΡ: 49΄ Σαμπορίτ / 25΄ πεν. Σωτηρίου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 24΄ Σαμπορίτ, 38΄ Ρούμπιο, 81΄ Εκπολό / 54΄ Κόρμπου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Γεωργίου Παύλος

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

VAR: Moreira Antonio

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Αναστασίου Ιωάννης