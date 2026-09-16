Ένα γκολ... χρυσάφι - Στο λογαριασμό της Ομόνοιας 450.000 με το καλημέρα!

Η νίκη επί της Θέλτα δεν ανοίγει μονάχα τους... ορίζοντες για πρόκριση στην 24άδα της League phase του Europa League.

Βάζει και στα ταμεία των πρασίνων 450.000 από το πριμ που χαρίζει η νίκη στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ένα ποσό ασφαλώς που δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρό και προστίθονται στα πάνω από 5 εκατομμύρια που πήρε η Ομόνοια με την πρόκρισή της.

Και σίγουρα το χάρηκαν διπλά ο Παπασταύρου και οι συνεργάτες του.