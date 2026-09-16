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Η UEFA ψάχνει αξιόπιστο αντίπαλο να κοντράρει τον Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΜακΆλιστερ χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες «ενωμένες και απόλυτα συντονισμένες».

Η UEFA συνεχίζει τις προσπάθειές της για την εξεύρεση ενός αξιόπιστου υποψηφίου που θα μπορούσε να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο στις εκλογές του προσεχούς Μαρτίου, όπως δήλωσε σήμερα (16/9) η αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Λόρα ΜακΆλιστερ.

Μιλώντας στο Ρόιτερ στο World Football Summit της Μαδρίτης, μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη, η ΜακΆλιστερ υπογράμμισε ότι ο υποψήφιος δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από την Ευρώπη. Βασική προϋπόθεση, όπως ανέφερε, είναι να μπορεί να ενώσει τις έξι συνομοσπονδίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και να προωθήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στη διακυβέρνηση της FIFA.

Η ίδια απέρριψε την εκτίμηση ότι η προσπάθεια αμφισβήτησης του Ινφαντίνο έχει χάσει τη δυναμική της, τονίζοντας πως η UEFA γνώριζε εξαρχής ότι η αλλαγή δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεσα.

«Δεν πιστεύω ότι υπερεκτιμήσαμε την κατάσταση. Γνωρίζαμε ότι τα πράγματα δεν θα άλλαζαν από τη μία ημέρα στην άλλη και ότι θα υπήρχαν αντιστάσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κινήσεις της UEFA εξελίσσονται σταδιακά, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα θεσμικών αλλαγών.

Η αντιπαράθεση εντάθηκε μετά την κατάρρευση της πρότασης του Ινφαντίνο για πώληση ποσοστού έως 20% σε ιδιώτες επενδυτές από διοργανώσεις της FIFA, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία και η CONCACAF ήταν μεταξύ εκείνων που ζήτησαν αλλαγές στη διοίκηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν αποσύρει τη στήριξή τους προς τον Ινφαντίνο, με την Ελλάδα να προστίθεται την Τρίτη (15/9) σε αυτή τη λίστα.

Η ΜακΆλιστερ χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες «ενωμένες και απόλυτα συντονισμένες», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση αφορά συνολικά τον τρόπο διοίκησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και όχι αποκλειστικά το πρόσωπο του Ινφαντίνο.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η UEFA περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια, σαφέστεροι κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, ισχυρότερη προστασία των πληροφοριοδοτών και μεγαλύτερη πολυμορφία στα διοικητικά όργανα.

Η Ευρωπαία αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι η UEFA δεν θα επιμείνει στην επιλογή ενός Ευρωπαίου υποψηφίου, εφόσον προκύψει από άλλη συνομοσπονδία μία προσωπικότητα που θα μπορεί να στηρίξει αξιόπιστα το πρόγραμμα αλλαγών. «Προτεραιότητα είναι να διαμορφώσουμε ένα σαφές μοντέλο για το πώς πρέπει να λειτουργεί η καλή διακυβέρνηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο», σημείωσε.

Ο Ινφαντίνο έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει νέα θητεία τον Μάρτιο. Η ΜακΆλιστερ υπογράμμισε ότι όποιος επιλέξει να τον αντιμετωπίσει θα πρέπει να διαθέτει πραγματικές προϋποθέσεις εκλογής και όχι να περιοριστεί σε μία συμβολική υποψηφιότητα. «Δεν δίνεις μία εκλογική μάχη αν δεν μπορείς να την κερδίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΔΙΕΘΝΗ

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