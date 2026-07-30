Καρέ-καρέ η απογοήτευση της ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό

Πολύ σύντομα ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ.

Μόλις στον 2ο προκριματικό του Conference League, η ομάδα της Λάρνακας σκόνταψε στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και αποχαιρετά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το σύνολο του Μάουρο Καμορανέζι λύγισε στην διαδικασία των πέναλτι (4-3), με τους… μοιραίους Ρούμπιο και Χ.Κυριάκου να χάνουν δύο πέναλτι.

Αμέσως μετά την άχαρη διαδικασία, οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν εμφανώς απογοητευμένοι, ευχαρίστησαν τον κόσμο που βρέθηκε στη Ρουμανία και αποχώρησαν για τα αποδυτήρια.









