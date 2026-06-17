Τότε θα γίνει το φιλικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Ολλανδία στις 7 Ιουλίου.

Αναλυτικά:

«Κλείδωσε» η τετράδα φιλικών κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας

Το γεγονός πως η Τβέντε δεν θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης του Europa League άνοιξε, ουσιαστικά, το δρόμο, προκειμένου οι δυο σύλλογοι να τεθούν αντιμέτωποι σε παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα, στην Ολλανδία.

Οι «ασπρόμαυροι» θα πραγματοποιήσουν στο Ζαλτμπόμελ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, από τις 29 Ιουνίου ως τις 12 Ιουλίου. Μέχρι σήμερα ήταν δεδομένα δύο φιλικά, το ένα στις 4/7 κόντρα στη Βέστερλο και το άλλο στις 7/7 κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Σήμερα (17/6), και μετά την κλήρωση που έφερε στο δρόμο του ΠΑΟΚ μία εκ των Ντινάμο Κιέβου και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, οι Θεσσαλονικείς «κλείδωσαν» ακόμη δύο φιλικά. Το πρώτο με αντίπαλο την Μπέβερεν την 1η του Ιούλη στο Ζαλτμπόμελ και το δεύτερο με αντίπαλο την Τβέντε στις 11 Ιουλίου, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα.