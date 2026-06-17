Μία καλή... ζαριά και ο στόχος πριν την Ολλανδία

Τον πρώτο της ευρωπαϊκό αντίπαλο για τη σεζόν 2026-27 θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ, αφού είναι προγραμματισμένες οι κληρώσεις για τον β΄προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος επίσημος αγώνας θα είναι στις 23 Ιουλίου και ο επαναληπτικός στις 30 του ίδιου μήνα. Στην κλήρωση η ομάδα της Λάρνακας θα είναι στους ισχυρούς. Το ίδιο θα συμβεί και στην κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference εφόσον προκριθεί.

Στόχος των ιθυνόντων της ΑΕΚ είναι όπως μέχρι τις 29 Ιουνίου, οπόταν η αποστολή θα αναχωρήσει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της (μέχρι τις 11 Ιουνίου), να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο ακόμα μεταγραφικές προσθήκες, ούτως ώστε ο καινούργιος προπονητής να έχει την ευχέρεια να μοντάρει όσο το δυνατόν καλύτερα την ομάδα του μέσα από τα φιλικά παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί επί ολλανδικού εδάφους.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι θα δώσει τρία φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, το ένα θα είναι με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επόμενοι που θα δουν την πόρτα εξόδου της «Αρένας» είναι οι Ενρίκες και Κομάρ.