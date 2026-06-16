Έτοιμη να δώσει 500.000 ευρώ για να πάρει τον Σένσι

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Βουλγαρία σχετικά με το ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για να εντάξει στο δυναμικό της τον Στέφανο Σένσι.

Μάλιστα, η βουλγαρική ομάδα φέρεται να είναι διατεθειμένη να πληρώσει 500.000 ευρώ στην Ανόρθωση προκειμένου να πάρει τα δικαιώματα του παίκτη.

Θυμίζουμε ότι ο Ιταλός τον περασμένο Ιανουάριο είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με την «Κυρία» και για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, ενώ από την ομάδα της Αμμοχώστου τού έχει προταθεί νέα πρόταση για νέα επέκταση της συνεργασίας τους.

Με δεδομένο όμως ότι υπάρχει συγκεκριμένο ποσό που μπορεί να δώσει όποια ομάδα του εξωτερικού επιθυμεί, εξ όσων φαίνεται ο Σένσι δύσκολα θα παραμείνει στην Ανόρθωση.