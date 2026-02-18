ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουρίνιο για Βινίσιους: «Δεν θα έπρεπε να τα βάζει με 60.000 κόσμο στο Ντα Λουζ»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ζοζέ Μουρίνιο για τον Βινίσιους σχολιάζοντας τον πανηγυρισμό του.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο κατέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο Βινίσιους πανηγύρισε μετά την επίτευξη του τέρματος που έδωσε τη νίκη στην Ρεάλ Μαδρίτης στη χθεσινή αναμέτρηση στο Ντα Λουζ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός υπογράμμισε μάλιστα ότι θα έπρεπε να έχει γιορτάσει το γκολ με άλλο τρόπο όπως και Εουσέμπιο, Πελέ και Ντι Στέφανο σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

«Ο Βινίσιους μου λέει ένα πράγμα και ο Πρεστιάνι μου λέει κάτι άλλο. Δε θέλω να λέω ότι πιστεύω 100% τον Πρεστιάνι, αλλά ούτε θέλω να λέω ότι αυτό που μου λέει ο Βινίσιους είναι η αλήθεια. Μέχρι το γκολ, ήταν ένας σπουδαίος αγώνας, με την Μπενφίκα να ξεκινά πολύ καλά και μια πολύ δυνατή Ρεάλ Μαδρίτης που άλλαξε το παιχνίδι γύρω στο 30ό ή 35ο λεπτό. Ο Βινίσιους σκοράρει ένα γκολ που μόνο αυτός ή ο Εμπαπέ μπορούν να σκοράρουν, και μετά θα έπρεπε να... τον κουβαλούν στους ώμους τους οι συμπαίκτες του και να μην τα βάζει με 60.000 ανθρώπους σε αυτό το γήπεδο», ανέφερε -αρχικά- ο Πορτογάλος τεχνικός και συνέχισε σχολιάζοντας τα όσα είπαν από την πλευρά της Ρεάλ οι Εμπαπέ και Αρμπελόα…

«Προσπάθησα να είμαι πιο ισορροπημένος από τον Άλβαρο Αρμπελόα και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Δεν θέλω να πω ότι ο Βίνι είναι ψεύτης και ο δικός μου είναι ένας απίστευτος τύπος. Επέλεξαν διαφορετικό μονοπάτι. Συμβαίνει σε τόσα πολλά γήπεδα, πάντα με το ίδιο πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά. Σκόραρε ένα φανταστικό γκολ. Γιατί δεν πανηγύρισε όπως ο Εουσέμπιο, ο Πελέ, ο Ντι Στέφανο...; Γιατί δεν το έκανε; Το παιχνίδι τελείωσε με αυτή τη φάση».

Διαβαστε ακομη