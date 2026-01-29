Οι μεταδόσεις σήμερα (29/1)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 29/1
ΡΙΚ 1
22:00 Παναθηναϊκός - Ρόμα
Cytavision 2
22:00 Λιλ - Φράιμπουργκ
Cytavision 3
22:00 Λιόν - ΠΑΟΚ
Cytavision 4
22:00 Άστον Βίλα - Λεβερκούζεν
Cytavision 5
22:00 Νότιγχαμ Φ. - Φερεντσβάρος
Cytavision 6
22:00 Mπέτις - Φέγενορντ
Cytavision 7
22:00 Ερ. Αστέρας - Θέλτα
Cytavision 8
22:00 Βασιλεία - Βικτόρια Πλζεν
Cablenet Sports 3
19:45 Oλυμπιάδα Ν. - Πανιώνιος
Νοvasports Prime
21:15 Mπάσκετ: Ολυμπιακός - Μπαρσελόνα
Νοvasports 4
19:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Εφές
Νοvasports 5
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Παρτιζάν
Νοvasports 6
21:45 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μακάμπι
Νοvasports Start
21:05 Μπάσκετ: Χάποελ - Μπάγερν