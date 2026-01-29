Κι΄άλλη αποχώρηση από τον Άρη!
Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού
Ο Άρης ενημέρωσε για την λύση της συνεργασίας του με τον Κοβαλένκο.
Αναλυτικά:
Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Ουκρανό μέσο, Βίκτορ Κοβαλένκο.
Ο 29χρονος πρώην διεθνής Ουκρανός, ήρθε στην ομάδα μας το περασμένο καλοκαίρι και κατά την διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, κατέγραψε 6 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη στο πρωτάθλημα.
Ευχαριστούμε τον Βίκτορ για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.