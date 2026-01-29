ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Κι΄άλλη αποχώρηση από τον Άρη!

Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού

Ο Άρης ενημέρωσε για την λύση της συνεργασίας του με τον Κοβαλένκο.

Αναλυτικά:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Ουκρανό μέσο, Βίκτορ Κοβαλένκο.

Ο 29χρονος πρώην διεθνής Ουκρανός, ήρθε στην ομάδα μας το περασμένο καλοκαίρι και κατά την διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, κατέγραψε 6 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη στο πρωτάθλημα.

Ευχαριστούμε τον Βίκτορ για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

