Επικός Μουρίνιο: Αγκαλιά με ball boy στη «θεότρελη» νίκη της Μπενφίκα επί της Ρεάλ Μαδρίτης

Σκηνές από ταινία εκτυλίχθηκαν στο φινάλε της αναμέτρησης Μπενφίκα–Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Πορτογάλους να παίρνουν μια ιστορική πρόκριση στα playoffs του Champions League και τον Ζοσέ Μουρίνιο να πρωταγωνιστεί σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς πανηγυρισμούς της καριέρας του.

Η Μπενφίκα κρατούσε τη νίκη με 3-2 στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, όμως χρειαζόταν ακόμη ένα γκολ για να «κλειδώσει» την 24η και τελευταία προνομιούχο θέση της League Phase. Με τη Ρεάλ να αγωνίζεται με εννέα παίκτες, ο τερματοφύλακας Ανατόλι Τρούμπιν πήρε την απόφαση να ανέβει στην αντίπαλη περιοχή για την εκτέλεση φάουλ.

Στον πάγκο, ο Ζοσέ Μουρίνιο έζησε τη στιγμή με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Ο Πορτογάλος τεχνικός ξέσπασε σε πανηγυρισμούς και αγκάλιασε έναν ball boy, με τους δυο τους να πανηγυρίζουν μαζί μπροστά στην εξέδρα, σε μια εικόνα που ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου.

This ball boy will remember celebrating this winner with Jose Mourinho for the rest of his life😍😍😍

