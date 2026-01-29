ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επικός Μουρίνιο: Αγκαλιά με ball boy στη «θεότρελη» νίκη της Μπενφίκα επί της Ρεάλ Μαδρίτης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επικός Μουρίνιο: Αγκαλιά με ball boy στη «θεότρελη» νίκη της Μπενφίκα επί της Ρεάλ Μαδρίτης

Αδιανόητο φινάλε στο Μπενφίκα–Ρεάλ με γκολ πρόκρισης από τον τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8’ και τον Ζοσέ Μουρίνιο να πανηγυρίζει έξαλλα αγκαλιά με ball boy.

Σκηνές από ταινία εκτυλίχθηκαν στο φινάλε της αναμέτρησης Μπενφίκα–Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Πορτογάλους να παίρνουν μια ιστορική πρόκριση στα playoffs του Champions League και τον Ζοσέ Μουρίνιο να πρωταγωνιστεί σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς πανηγυρισμούς της καριέρας του.

Η Μπενφίκα κρατούσε τη νίκη με 3-2 στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, όμως χρειαζόταν ακόμη ένα γκολ για να «κλειδώσει» την 24η και τελευταία προνομιούχο θέση της League Phase. Με τη Ρεάλ να αγωνίζεται με εννέα παίκτες, ο τερματοφύλακας Ανατόλι Τρούμπιν πήρε την απόφαση να ανέβει στην αντίπαλη περιοχή για την εκτέλεση φάουλ.

Στον πάγκο, ο Ζοσέ Μουρίνιο έζησε τη στιγμή με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Ο Πορτογάλος τεχνικός ξέσπασε σε πανηγυρισμούς και αγκάλιασε έναν ball boy, με τους δυο τους να πανηγυρίζουν μαζί μπροστά στην εξέδρα, σε μια εικόνα που ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει τη Ρεάλ Μαδρίτης - «Οι άμυνές μας είναι στο ίδιο επίπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Ολοκληρώθηκε το «ΜΠΑΜ» - Ομονοιάτης ο Μαγιαμπέλα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

UCL: Η Άρσεναλ που έγραψε ιστορία και το Club14 των απόλυτων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Μια ανάσα από τον Ετιέν Καμαρά -

Ελλάδα

|

Category image

Φορτσάρει για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η Ριμπάκινα νίκησε την Πέγκουλα και έκλεισε ραντεβού με τη Σαμπαλένκα στον τελικό

Τένις

|

Category image

Η τεσσάρα αποκλεισμού πρέπει να βοηθήσει…

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Σέρχιο Ράμος φορά τα γάντια του μποξ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φιλική ήττα για Εθνική Φούτσαλ από το Μαυροβούνιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ξένος VAR σε Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ - Άρης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ας γίνει για πρώτη φορά…

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Σαμπαλένκα στον τελικό του Australian Open για τέταρτη διαδοχική φορά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όταν ο Μαγιαμπέλα έβαλε απίθανη γκολάρα στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τελικός Κυπέλλου: Το ΟΑΚΑ δεν μπορεί να δεχθεί πάνω από 20.000 θεατές!

Ελλάδα

|

Category image

Iστορικό ραντεβού με φόντο τους «4» για την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη