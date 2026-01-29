Με Λεβερκούζεν ή Αταλάντα ο Ολυμπιακός - Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα»

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (28/1) οι 8 αγωνιστικές στη League Phase του εφετινού Champions League, με τον Ολυμπιακό να θριαμβεύει στο Άμστερνταμ επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ και να παίρνει θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης ως 18ος. Πλέον έγιναν γνωστές οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στις επόμενες φάσεις των νοκ-άουτ, όπως βέβαια και οι 12 που αποχαιρετούν την Ευρώπη.

Οι 8 πρώτες προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 10-11 και 17-18 Μαρτίου τα παιχνίδια) ενώ οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ εισόδου στους «16» (17-18 και 24-25 Φεβρουαρίου).

Τα υποψήφια ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (13:00) στο "House of European Football", την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία. Ο Ολυμπιακός ως 18ος θα κληρωθεί στον ενδιάμεσο γύρο με μία εκ των Λεβερκούζεν ή Αταλάντα, με το πρώτο ματς στο Φάληρο (17-18/2 και 24-25/2.

Εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί απ' τον ενδιάμεσο νοκ-άουτ γύρο απέναντι σε μία εκ των Λεβερκούζεν ή Αταλάντα, τότε θα συναντηθεί στους «16» με την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου. Κάτι που θα το γνωρίζει μετά τη νέα κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου.

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» οι: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Σίτι.

Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: ΜαρσέιγΠάφος, Σεν Ζιλουάζ, Αϊντχόφεν, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Άγιαξ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Σλάβια Πράγας, Βιγιαρεάλ, Καϊράτ Αλμάτι.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

1) Ρεάλ Μαδρίτης ή Ίντερ - Μπόντο/Γκλιμτ ή Μπενφίκα

2) Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ - Μονακό ή Καραμπάγκ

3) Γιουβέντους ή Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ ή Γαλατασαράι

4) Αταλάντα ή Λεβερκούζεν - Ντόρτμουντ ή Ολυμπιακός

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Νικητές 1 - Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι

Νικητές 2 - Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Νικητές 3 - Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Νικητές 4 - Μπάγερν ή Άρσεναλ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

Play off «νοκ άουτ» φάσης: 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου 2026

Φάση «16»: 10-11 & 17-18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7-8 & 14-15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28-29 Απριλίου & 5-6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 Βουδαπέστη.