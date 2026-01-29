Τα ζευγάρια των πλέι οφ: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός και... στο βάθος Μπάγερν/Άρσεναλ!

Οι ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στην 18η θέση της League phase με 11 βαθμούς και θα μάθουν το μεσημέρι της Παρασκευής (13:00) τον προσεχή τους αντίπαλο στα πλέι-οφ που θα είναι είτε η Αταλάντα είτε η Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί δεδομένα στις 16 ή στις 17 Φεβρουαρίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα είτε στο Μπέργκαμο είτε στο Λεβερκούζεν.

Από κει και πέρα, το μενού στην φάση των πλέι-οφ του Champions League θα είναι εξαιρετικά... εύγευστο. Η κλήρωση θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής 13:00 στην Νιόν και εκεί θα γίνουν γνωστά τα ακριβή ζευγάρια, αφού μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τις πιθανές διασταυρώσεις.

Οι διασταυρώσεις στα play-offs

Μονακό/Καραμπάγκ - Παρί/Νιούκαστλ

Μπριζ/Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπόντο/Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ

Ντόρτμουντ/Ολυμπιακός - Αταλάντα/Λεβερκούζεν

Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16

Nτόρτμουντ/Ολυμπιακός ή Αταλάντα/Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν

Μπόντο Γκλιμτ/Μπενφίκα ή Ρεάλ/Ίντερ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι

Μονακό/Καραμπάγκ ή Παρί Σεν Ζερμέν/Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Μπριζ/Γαλατάσαραϊ ή Γιουβέντους/Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ

sdna.gr