Τα ζευγάρια των πλέι οφ: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός και... στο βάθος Μπάγερν/Άρσεναλ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μετά το τέλος της League phase είναι γνωστές οι πιθανές διασταυρώσεις στα πλέι-οφ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θ' αντιμετωπίσει μία εκ των Αταλάντα/ Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ αν προκριθεί στους «16» θ' αντιμετωπίσει Άρσεναλ ή Μπάγερν.
Οι ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στην 18η θέση της League phase με 11 βαθμούς και θα μάθουν το μεσημέρι της Παρασκευής (13:00) τον προσεχή τους αντίπαλο στα πλέι-οφ που θα είναι είτε η Αταλάντα είτε η Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί δεδομένα στις 16 ή στις 17 Φεβρουαρίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα είτε στο Μπέργκαμο είτε στο Λεβερκούζεν.
Από κει και πέρα, το μενού στην φάση των πλέι-οφ του Champions League θα είναι εξαιρετικά... εύγευστο. Η κλήρωση θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής 13:00 στην Νιόν και εκεί θα γίνουν γνωστά τα ακριβή ζευγάρια, αφού μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τις πιθανές διασταυρώσεις.
Οι διασταυρώσεις στα play-offs
Μονακό/Καραμπάγκ - Παρί/Νιούκαστλ
Μπριζ/Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπόντο/Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ
Ντόρτμουντ/Ολυμπιακός - Αταλάντα/Λεβερκούζεν
Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των 16
Nτόρτμουντ/Ολυμπιακός ή Αταλάντα/Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
Μπόντο Γκλιμτ/Μπενφίκα ή Ρεάλ/Ίντερ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
Μονακό/Καραμπάγκ ή Παρί Σεν Ζερμέν/Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
Μπριζ/Γαλατάσαραϊ ή Γιουβέντους/Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ
The road to Budapest 🏆#UCL pic.twitter.com/3rNdxy6Rys— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026
sdna.gr