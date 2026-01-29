Το ονειρικό ταξίδι τελείωσε στους 14 αγώνες και θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη όλων των Παφιτών!

Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, μία πρωτόγνωρη εμπειρία! Για πρώτη φορά στην Ιστορία της η Πάφος FC έπαιξε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, ξεκινώντας την πορεία της από τον 2ο προκριματικό γύρο και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με το τέλος της League phase.

Μία διαδρομή 14 αγώνων στους οποίους κατέγραψε έξι νίκες, που ασφαλώς όλες είχαν τη δική τους σημασία, έφερε πέντε ισοπαλίες και δέχθηκε τρεις ήττες.

Θυμηθείτε το ονειρικό ταξίδι της Πάφος FC:

2ος ΓΥΡΟΣ CHAMPIONS LEAGUE

Πάφος FC-Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-1 (22/07/2025)

(81΄ Μπασουαμινά/ 90+8΄ Μάντμον)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Πάφος FC 0-1 (30/07/2025)

(40΄ Ζάζα)

3ος ΓΥΡΟΣ CHAMPIONS LEAGUE

Ντινάμο Κιέβου-Πάφος-0-1 (05/08/2025)

(84΄ Άντερσον)

Πάφος FC-Ντινάμο Κιέβου 2-0 (12/08/2025)

(2΄ Όρσιτς, 55΄ Κορέια)

ΠΛΕΪ ΟΦ CHAMPIONS LEAGUE

Ερυθρός Αστέρας-Πάφος FC 1-2 (19/08/2025)

(58΄ Ντουάρτε / 1΄ Κορέια, 52΄ πέν. Πέπε)

Πάφος FC-Ερυθρός Αστέρας 1-1 (26/08/2025)

(89΄ Ζάζα / 60΄ Ίβανιτς)

LEAGUE PHASE ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE

1η αγωνιστική (17/09/2025)

Oλυμπιακός-Πάφος FC 0-0

2η αγωνιστική (30/09/2025)

Πάφος FC-Μπάγερν 1-5

(45΄ Όρσιτς / 15΄, 34΄ Κέιν, 20΄ Γκερέιρο, 31΄ Τζάκσον, 68΄ Ολίσε)

3η αγωνιστική (21/10/2025)

Καϊράτ-Πάφος FC 0-0

4η αγωνιστική (05/11/2025)

Πάφος FC-Βιγιαρεάλ 1-0

(47΄ Λουκάσεν)

5η αγωνιστική (26/11/2025)

Πάφος-Μονακό 2-2

(18΄ Λουίζ, 88΄ Σούνιτς/ 5΄ Μιναμίνο, 41΄ Μπαλογκούν)

6η αγωνιστική (10/12/2025)

Γιουβέντους-Πάφος 2-0

(67΄ Μακένι, 73΄ Ντέιβιντ)

7η αγωνιστική (21/01/2026)

Τσέλσι-Πάφος FC 1-0

(78΄ Kαϊσέδο)

7η αγωνιστική (21/01/2026)

Πάφος FC - Σλάβια Πράγας 4-1

(17΄ Ντράγκομιρ, 53΄ Μπρούνο, 84΄ Άντερσον / 44΄ Τσάλουπεκ)