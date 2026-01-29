Ποσά που ζαλίζουν - Τόσα εκατομμύρια έβαλε στα ταμεία της η Πάφος FC!

Η Πάφος FC, με την πορεία της στο Champions League που σταμάτησε στη League phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έγινε γνωστή ανά την υφήλιο. Παράλληλα όμως ήταν και ένα οδοιπορικό που έφερε εκατομμύρια στα ταμεία της Παφιακής ομάδας. Και είναι ποσά που… ζαλίζουν.

Συγκεκριμένα με την είσοδό της στη League Phase, η Πάφος FC εξασφάλισε 21.111.000 ευρώ! Με την πορεία της και τους εννιά βαθμούς, πρόσθεσε άλλα 6,3 εκατομμύρια.

Συγκεκριμένα 4,2 με τις νίκες επί Βιγιαρεάλ και Σλάβια Πράγας αλλά και 2,1 από τις ισοπαλίες με Ολυμπιακό Πειραιώς, Καϊράτ και Μονακό (3Χ700.000). Έτσι έφτασε τα 27.411.000.

Στη… σούμα, μπαίνει και ένα ποσό που αφορά κάποια άλλα μπόνους με βάσει την κατάταξη. Για παράδειγμα η 36η ομάδα λαμβάνει 275,000 και ανάλογα γίνεται πολλαπλασιασμός. Με την 26 θέση της Πάφου, αυτό ανέρχεται στα 3.025.000.

Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια ο...λογαριασμός και σε αυτά δεν υπολογίζονται τα εισιτήρια από τους αγώνες αλλά και πωλήσεις στην μπουτίκ.