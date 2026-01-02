To τηλεοπτικό μενού της ημέρας (2/1)

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δείτε στην TV

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01

Cytavision 1

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα

Cytavision 4

21:45Κάλιαρι - Μίλαν

Cytavision 5

21:30 Εϊμπάρ - Μιράντες

Cytavision 6

20:15 Bιθέντε - Σπόρτινγκ

Cytavision 8

22:00 Βαγιεκάνο - Χετάφε

Novasports Prime

21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Novasports 3

21:30 Mπάσκετ: Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε

Novasports 4

18:00 Mπάσκετ: Νεπτούνας - Βενέτσια

Novasports 5

19:00 Mπάσκετ: Εφές - Ερ. Αστέρας

22:00 Mπάσκετ: Μπάγερν - Μακάμπι

Novasports 6

21:45 Mπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι

Novasports Start

21:30 Mπάσκετ: Βιρ. Μπολόνια - Αρμάνι

Cablenet Sports 2

21:45 Τουλούζ - Λανς

Cablenet Sports 3

21:00 Μπάσκετ: Μπαρσελόνα - Σαραγόσα

 

