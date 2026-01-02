To τηλεοπτικό μενού της ημέρας (2/1)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01
Cytavision 1
19:00 Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα
Cytavision 4
21:45Κάλιαρι - Μίλαν
Cytavision 5
21:30 Εϊμπάρ - Μιράντες
Cytavision 6
20:15 Bιθέντε - Σπόρτινγκ
Cytavision 8
22:00 Βαγιεκάνο - Χετάφε
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Novasports 3
21:30 Mπάσκετ: Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε
Novasports 4
18:00 Mπάσκετ: Νεπτούνας - Βενέτσια
Novasports 5
19:00 Mπάσκετ: Εφές - Ερ. Αστέρας
22:00 Mπάσκετ: Μπάγερν - Μακάμπι
Novasports 6
21:45 Mπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Βιρ. Μπολόνια - Αρμάνι
Cablenet Sports 2
21:45 Τουλούζ - Λανς
Cablenet Sports 3
21:00 Μπάσκετ: Μπαρσελόνα - Σαραγόσα