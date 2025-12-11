LIVE: Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια 0-1

Όλα για τη νίκη που θα της αυξήσει τις πιθανότητες για πρόκριση στα νοκ άουτ του Conference League θα τα δώσει η Ομόνοια, που αντιμετωπίζει στις 22:00 τη Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι πράσινοι που βρίσκονται στην 21η θέση με πέντε βαθμούς, αν φτάσουν στον στόχο τους, θα συνεχίσουν να έχουν υπό τον έλεγχο τους την κατάσταση για μια θέση στην 24αδα.

Απέναντι σε μία ομάδα που δεν έχει κερδίσει ακόμη βαθμό (μετράει τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια), η Ομόνοια θα επιδιώξει να πάρει το ζητούμενο για να βάλει ακόμη πιο γερά θεμέλια όσον αφορά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

H εξέλιξη της αναμέτρησης

45' Κεφαλιά του Ντεμίρ, ο Ουζόχο διώχνει δύσκολα σε κόρνερ.

29' Σουτ του Βούρμπαντ, η μπάλα στο δοκάρι.

25' Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κτύπησε στο δοκάρι, με την άμυνα της Ομόνοιας στη συέχεια να διώχνει τον κίνδυνο.

19' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια με τον Άγγελο Νεοφύτου! Σουτ από τον Άγγελο Ανδρέου, η μπάλα κοντράρει σε αμυντικό και στην επιστοφή ο Άγγελος Νεοφύτου σκοράρει με ιδανικό πλασέ!

3'- Πρώτη επιθετική δραστηριότητα για την Ομόνοια, ο Σεμέδο έκανε το σουτ ο Χεντλ έπεσε κι απέκρουσε

2' - Ο Κάρα έκανε το πρώτο σουτ στο παιχνίδι, ο Ουζόχο σε ετοιμότητα έδιωξε σε κόρνερ

1' - Έναρξη του αγώνα

ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ: Χεντλ, Γκρόλερ, Σβέτκοβιτς, Αχουσού, Ντεμίρ, Αμανέ, Γκργκιτς, Νταχλ (10' Βούρμπαντ), Σεντλ, Σάουμπ, Κάρα.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Oυζόχο, Ντιούνκου, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Εράκοβιτς, Εβάντρο, Α. Ανδρέου, Σεμέδο, Νεοφύτου.

ΣΚΟΡΕΡ: 19' Νεοφύτου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 16' Ελάντροβ/18' Σεντλ, 28'' Ντεμίρ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζόι Κόουι

VAR: Έρβιν Μπλανκ