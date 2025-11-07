Καμία πολυτέλεια για στραβοπάτημα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ούσα κοντά στην επικίνδυνη ζώνη και προκειμένου να παραμείνει σε τροχιά εξάδας, η ΑΕΛ δεν έχει καμία πολυτέλεια για... πέταμα βαθμών στην έδρα της.

Φιλοξενώντας (19:00) την ουραγό Ένωση, το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς θα ψάξει επάνοδο στις νίκες για να πάει ήρεμη στη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο αντίπαλος είναι στα χειρότερά του, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα πάρει τη νίκη χωρίς ιδρώτα. Καλείται μπροστά στο κοινό της να παρουσιαστεί όπως πρέπει για να μην μαζευτούν ξανά γκρίζα σύννεφα πάνω από το γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο. Εκτός επιλογών είναι ο τραυματίας Γκλάβσιτς.

 

 

 

