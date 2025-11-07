ΑΕΚ: Τα δεδομένα πρόκρισης στους «16»

Η ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς ήταν εκτός… προγράμματος, καθώς υπολόγισε στη δύναμη της έδρας της στη League Phase του Conference League, προκειμένου να διεκδικήσει ακόμα και μια θέση στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.Μετά από τρεις αγωνιστικές, η Ένωση μετρά μια ήττα από την Τσέλιε, τη νίκη επί της Αμπερντίν και την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς, μαζεύοντας 4 βαθμούς, που αυτή τη στιγμή της δίνουν την 15η θέση στην κατάταξη. Μπροστά της έχει δύο δύσκολα εκτός έδρας ματς με Φιορεντίνα και Σάμσουνσππρ, καθώς και το τελευταίο με την Κραϊόβα στην OPAP Arena.

Με βάση τις προσομοιώσεις της UEFA, το δεδομένο όριο πρόκρισης απευθείας στους «16» είναι 12 με 13 βαθμούς, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να είναι κάτω από 10. Ενδεικτικά, πέρσι η Σερκλ Μπριζ ήταν όγδοη με 11 βαθμούς, αλλά ισοβαθμώντας με άλλες τρεις ομάδες που λόγω συντελεστή τερμάτων δεν απέφυγαν τον έξτρα γύρο. Όπως φαίνεται στην ΑΕΚ για την οκτάδα δεν αρκεί μόνο η νίκη επί της Κραϊόβα, αλλά θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλη μία σε Φλωρεντία ή Σαμψούντα και ίσως και ένα αποτέλεσμα ακόμη σε Ιταλία ή Τουρκία.

Ο πρωταρχικός στόχος των «κιτρινόμαυρων» θα πρέπει να είναι η πρόκριση, δηλαδή ένα πλασάρισμα στην 24άδα. Πέρσι με επτά βαθμούς, όσους μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ απλώς νικώντας την Κραϊόβα στην τελευταία αγωνιστική, προκρίθηκαν τέσσερις ομάδες, αλλά αποκλείστηκε και μία, η Χαρτς, λόγω όχι συντελεστή αλλά χειρότερης επίθεσης από την Μπάτσκα Τόπολα. Την τρέχουσα σεζόν, επειδή ήδη υπάρχουν περισσότερες ισοπαλίες η εκτίμηση είναι πως το όριο πρόκρισης στην 24άδα δεν θα ανέβει.

Πέρα των πρώτων οκτώ ομάδων που προκρίνονται απευθείας στους «16» του Conference League, οι ομάδες από το 9 ως το 16 θα κληρωθούν με μία από αυτές από το 17 ως το 24, με τις πρώτες να δίνουν τη ρεβάνς εντός έδρα.

