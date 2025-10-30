ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο 15χρονος Ντάουμαν έγινε ο νεότερος βασικός στην ιστορία της Άρσεναλ

Ο Μαξ Ντάουμαν έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Άρσεναλ που ξεκινά βασικός, σε ηλικία 15 ετών και 302 ημερών, συμβάλλοντας στη νίκη με 2-0 επί της Μπράιτον για το Λιγκ Καπ Αγγλίας και αποσπώντας τα εύσημα του Μικέλ Αρτέτα.

Ο Άγγλος εξτρέμ, που βρίσκεται στις ακαδημίες των «κανονιέρηδων» από το 2015, είχε κάνει νωρίτερα μέσα στη σεζόν το ντεμπούτο του ως αλλαγή, προτού «σπάσει» το ρεκόρ του τερματοφύλακα Τζακ Πόρτερ, ο οποίος είχε αγωνιστεί πέρυσι βασικός στο Λιγκ Καπ σε ηλικία 16 ετών και 72 ημερών.

Ο Ντάουμαν ξεχώρισε στην αναμέτρηση, έχοντας τις περισσότερες ντρίμπλες, κερδισμένα φάουλ και μονομαχίες, οδηγώντας την Άρσεναλ στην όγδοη διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

«Ένα μικρό χαμόγελο, αυτό παίρνεις από εκείνον», ανέφερε ο Αρτέτα, όταν ρωτήθηκε πώς αντέδρασε ο νεαρός όταν έμαθε ότι θα ξεκινήσει βασικός. «Για εκείνον όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι εντάξει. Δεν κάνει φασαρία, απλώς παίζει ποδόσφαιρο. Με θάρρος, αποφασιστικότητα και εκπληκτική τεχνική. Το να βλέπεις έναν 15χρονο να προσπερνά αντιπάλους αυτού του επιπέδου είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό».

Βασικός έκανε το ντεμπούτο του και ο 17χρονος επιθετικός Άντρε Χάριμαν-Άνους, με τον Αρτέτα να προχωρά σε δέκα αλλαγές συγκριτικά με τη νίκη (1-0) επί της Κρίσταλ Πάλας στο πρωτάθλημα.

«Το συναίσθημα να δίνεις σε κάποιον την ευκαιρία να ζήσει το όνειρό του είναι μοναδικό και είμαι πολύ χαρούμενος που όλα πήγαν θετικά», πρόσθεσε ο Ισπανός τεχνικός.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

