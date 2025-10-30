Aργεντινή: Νόμισμα από την κεντρική τράπεζα για το «Γκολ του αιώνα» από τον Μαραντόνα

Το νόμισμα-όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα «marketingregistrado-» αποτελεί μέρος του Διεθνούς Αναμνηστικού Προγράμματος Νομισμάτων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται κάτι ανάλογο.

Παρόμοια νομίσματα κόπηκαν επίσης για τα Παγκόσμια Κύπελλα της Γερμανίας του 2006, της Νότιας Αφρικής του 2010, της Βραζιλίας του 2014, της Ρωσίας του 2018 και του Κατάρ του 2022.

Η μία όψη του νομίσματος απεικονίζει μια μπάλα ποδοσφαίρου και τις επιγραφές «República Argentina» και «Copa Mundial de la FIFA 2026».

Η άλλη όψη απεικονίζει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και μια γραμμή που αντιπροσωπεύει το γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα εναντίον της Αγγλίας.

Οι επιγραφές αναφέρουν «Banco Central de la República Argentina» και «Copa Mundial de la FIFA 2026».

Το νόμισμα είναι κατασκευασμένο από ασήμι, ζυγίζει 27 γραμμάρια και έχει διάμετρο 40 χιλιοστά. Η ονομαστική του αξία είναι 10 πέσος (0,04 ευρώ), αλλά πωλείται για 235.000 πέσος (138,69 ευρώ). Διατίθενται μόνο 2.500 κέρματα.