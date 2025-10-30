Ένας τίτλος... ψυχολογίας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Κάνοντας «διάλειμμα» από τις συνεχόμενες υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα και στη League Phase του Conference League, η ΑΕΚ κάνει στροφή απόψε (19:00) στον αγώνα του Super Cup, απέναντι στην Πάφος FC.

Μπορεί να μην είναι αγώνας που συγκεντρώνει πολλά βλέμματα, σε σχέση με τις υπόλοιπες διοργανώσεις, εντούτοις κρίνει έναν τίτλο, που στην ομάδα της Λάρνακας θέλουν να προσθέσουν στη συλλογή τους και να επαναλάβουν ό,τι είχαν κάνει το 2018, όταν η ΑΕΚ είχε κατακτήσει το κύπελλο και λίγους μήνες αργότερα το τρόπαιο του Super Cup. Αυτός ήταν και ο πρώτος τίτλος στον θεσμό, μετά την ενοποίηση, στην ιστορία των κιτρινοπρασίνων, στην τρίτη τους συμμετοχή. Στις προηγούμενες τρεις φορές η ΑΕΚ είχε βρεθεί απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος την είχε κερδίσει το 1996 και το 2004, με την ομάδα της Λάρνακας να σηκώνει την κούπα το 2018. 

Έχοντας πλέον πιστωθεί και τους τίτλους της ΕΠΑ και του Πεζοπορικού, στην ΑΕΚ δηλώνεται και το Super Cup του 1955 το οποίο κατάκτησε η ΕΠΑ. Η συγκεκριμένη ομάδα είχε άλλη μία συμμετοχή, ενώ δυο παρουσίες σε αγώνα που κρίνει τον πρώτο τίτλο κάθε χρονιάς είχε και ο Πεζοπορικός.

Ίσως με αλλαγές

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ αναμένεται να προβεί σε κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, ώστε να δώσει ανάσες σε κάποιους ποδοσφαιριστές και παράλληλα να πάρουν χρόνο συμμετοχής κάποιοι άλλοι, νοουμένου ότι υπάρχουν προβλήματα κι ακολουθεί ένα σερί σημαντικών αγώνων σε Κύπρο και Ευρώπη. Μετά τη σημερινή αναμέτρηση στο ΓΣΠ, την Κυριακή (02/11, 19:00) οι κυπελλούχοι θα αναμετρηθούν στο «Αλφαμέγα» με τον Απόλλωνα, ακολούθως θα φιλοξενήσουν την Αμπερτίν (06/11, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, ενώ πριν από τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων θα παίξουν και με την Ομόνοια Αραδίππου (09/11, 17:00).

Όποιοι και να αγωνιστούν όμως, ο στόχος για την ΑΕΚ δεν αλλάζει. Εξάλλου, απέναντί της είναι μία ανταγωνίστριά της στο πρωτάθλημα και μία από τις δυο που κατάφεραν να την υποχρεώσουν σε ήττα (σ.σ. η άλλη είναι η Ομόνοια) στην τρέχουσα σεζόν. Γι’ αυτό τον λόγο, ενδεχόμενη επιτυχία θα δώσει και έξτρα ψυχολογία στην ομάδα.

 

Φελλάς στο γήπεδο, ξένος στο VAR

O Kωνσταντίνος Φελλάς ορίστηκε να διευθύνει την αποψινή αναμέτρηση ενώ ξένος θα είναι στο VAR. Πρόκειται για τον Ελβετό Λούκα Τσιμπέλι. Από εκεί και πέρα, βοηθοί του Φελλά θα είναι οι Ηράκλης Κωμοδρόμος και Ανδρέας Ανδρέου ενώ 4ος ορίστηκε ο Μάριος Χριστοφόρου. Βοηθός στο VAR θα είναι ο Μενέλαος Αντωνίου, με τον Χρίστο Νικολαΐδη να έχει ρόλο παρατηρητή.

 

