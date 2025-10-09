Ντόρτμουντ: Δένει με νέο πενταετές συμβόλαιο τον Σλότερμπεκ

Την ώρα που ο Λόταρ Ματέους δηλώνει πως ο 25χρονος διεθνής στόπερ είναι ο κατάλληλος παίκτης για να κάνει δίδυμο με τον Τζόναθαν Τα στο κέντρο της άμυνας της Μπάγερν Μονάχου, στη Ντόρτμουνυ έχει άλλα σχέδια.

Ο Σλότερμπεκ έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση της Μπορούσια τού προσφέρει νέο πενταετές συμβόλαιο για να τον κρατήσει μακριά από τους Βαυαρούς και στο «Signal Iduna Park» έως το καλοκαίρι του 2030.

Η διοίκηση της ομάδας θέλει να τον «δέσει» με το νέο συμβόλαιο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα πέντε στα οκτώ εκατ. ευρώ.

sdna.gr