Σοκ στην Μπόκα Τζούνιορς: Πέθανε ο προπονητής της, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο!

Δημοσιευτηκε:

Έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο.

Στη θλίψη βυθίστηκε το αργεντίνικο ποδόσφαιρο καθώς όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (08/10), ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, έφυγε από τη ζωή.

Ο 69χρονος τεχνικός, που διέγραψε μία πορεία 3,5 δεκαετιών στα γήπεδα της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής (έχοντας επίσης περάσματα από Ισπανία και Σαουδική Αραβία) άφησε την τελευταία του πνοή μετά από οκταετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ρούσο είχε αγωνιστεί για 13 χρόνια ως μέσος με τη φανέλα της Εστουντιάντες, ενώ κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας, κατέκτησε δέκα τίτλους δουλεύοντας σε 16 διαφορετικούς συλλόγους.

sport-fm.gr 

ΔΙΕΘΝΗ

