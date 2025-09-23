ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Γκάβι, εκτός δράσης για 4-5 μήνες!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Γκάβι, εκτός δράσης για 4-5 μήνες!

Ο 21χρονος μέσος είχε χάσει πάνω από έναν χρόνο αγωνιστικής δράσης μεταξύ 2023 και 2024 λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού στο ίδιο γόνατο.

Ο νεαρός μέσος της Μπαρτσελόνα, Γκάβι, υποβλήθηκε την Τρίτη (23/9) σε επέμβαση στο δεξί γόνατο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 4-5 μήνες, όπως ανακοίνωσε ο καταλανικός σύλλογος, τον οποίο θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. 

«Ο ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας, Πάμπλο Πάεθ Γκαβίρα (Γκάβι), υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση για την αντιμετώπιση τραυματισμού στον έσω μηνίσκο. Πραγματοποιήθηκε συρραφή προκειμένου να διατηρηθεί ο μηνίσκος. Ο χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται σε περίπου 4-5 μήνες», ανέφερε η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.

Αναπόσπαστο μέλος τόσο της ομάδας όσο και της εθνικής Ισπανίας από την πρόωρη καθιέρωσή του στα 17 του, ο νικητής του Golden Boy και του τροπαίου Kopa το 2022 ξεκινά πλέον έναν αγώνα δρόμου για να επιστρέψει στα γήπεδα προς το τέλος της σεζόν και να διεκδικήσει θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό το ερχόμενο καλοκαίρι.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με μοναδικό απόντα τον Πελίστρι «πετάει» για τη Βέρνη ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Γκάβι, εκτός δράσης για 4-5 μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχονται ξένοι στο VAR!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καθοριστική συνεδρία στην ΑΕΛ για το μέλλον του Τραμετσάνι

ΑΕΛ

|

Category image

Δύο «μηχανές» στα άκρα της Ομόνοιας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ/Επιστολή Εθνικού στην Ε.Δ: «Η απάντηση του διαιτητή ήταν it's not my job»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Και από πού να αρχίσει;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ουμτιτί για Ντεμπελέ: «Όντως τον έπαιρνα τηλέφωνο να δω αν ξύπνησε - Δεν συνειδητοποιούσε ότι ήταν στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα θετικά και η αδυναμία…

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Λίβερπουλ και Χράβενμπεργκ κοντά σε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ποιότητα που μέτρησε και η ευκαιρία για ανέβασμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πιέσεις και του ΟΗΕ σε FIFA και UEFA για αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παπουλής και Νεοφυτίδης μαζί στην Αθήνα: Καφές, αναμνήσεις και… προβληματισμοί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτόξευση Μουζακίτη στα 15 εκατ. ευρώ, πλησιάζει τον Κωνσταντέλια

Ελλάδα

|

Category image

Δηλαδή, ο Ανδρέου δεν έκανε στην ΑΕΛ, αλλά πληρούσε τα κριτήρια στην Ομόνοια;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη