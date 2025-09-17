Πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης και ομόλογο 2.000.000

Πραγματοποιήθηκε απόψε η έκτακτη γενική συνέλευση της Ανόρθωσης, με τον πρόεδρο της Ανόρθωσης, Κυριάκο Πραστίτη, να αναλύει τα οικονομικά δεδομένα εξ αφορμής και των νέων υποθέσεων στο CAS με τους Γκερέρο και Περέα.

«Είναι οριακή η κατάσταση και πρέπει να παρθούν σημαντικές αποφάσεις», είπε ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας της Αμμοχώστου στην ομιλία του. Μέσα από τις συζητήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, επιβεβαιώθηκε ότι υπήρξαν σκέψεις παραίτησης από τη διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη, όμως δεν θα εφαρμοστούν και στην πράξη, έχοντας και τη στήριξη των μελών της γενικής συνέλευσης.

Από εκεί και πέρα, αποφασίστηκε όπως ανοίξει άμεσα πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης με αρχικό ποσό τα 500 ευρώ. Ήταν η πρώτη εισήγηση η οποία στηρίχθηκε από όλους τους παρόντες. Θα γίνει επίσης προσπάθεια για έκδοση ομολόγου ύψους 2 εκατ. ευρώ. Τέλος, αυτό που επισημάνθηκε είναι πως η διοίκηση είναι σε προχωρημένες επαφές με την Cablenet για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 2023 με σημαντική αύξηση του ποσού (πάνω από 500.000 ευρώ).