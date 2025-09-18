ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θετικό ξεκίνημα για την Ίντερ, με διπλό στο Άμστερνταμ

Από εκεί που έμεινε στο Τορίνο πριν από μερικές μέρες, συνέχισε ο Μάρκους Τουράμ που έκανε του κεφαλιού του στο Άμστερνταμ για το 2-0 της Ίντερ επί του Άγιαξ στην έναρξη του Champions League.

Η Ίντερ κατάφερε να κάνει θετική εκκίνηση στη League Phase του Champions League και να ξεχάσει για λίγο τις δύο ήττες σε τρία ματς σε ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις της στη Serie A.

Οι «νερατζούρι» βρέθηκαν στο Άμστερνταμ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες ν’ αναγκάζεται λόγω προβλήματος στη μέση να μείνει στον πάγκο, αλλά ο Μάρκους Τουράμ κάλυψε επάξια και το κενό του Αργεντινού συμπαίκτη του κι ας είχε δίπλα του τον εντυπωσιακό, Πίο Εσπόσιτο.

Η αλήθεια είναι πως μαζί με τον Τουράμ, πρώτα «απάντηση» έδωσε ο Γιάν Ζόμερ έπειτα από την κατακραυγή που δέχθηκε για τα τέσσερα γκολ της Γιουβέντους στο Derby d’Italia. Αποσόβησε σχεδόν σίγουρο γκολ από τον Γκοντς, νικώντας τον σε… προσωπική «μονομαχία» λίγο πριν το πρώτο γκολ του Γάλλου στη Johan Cruijff Arena.

Ο Τουράμ, αφού νωρίτερα είχε δει τον ρέφερι να παίρνει πίσω την απόφαση για πέναλτι υπέρ της Ίντερ σε μαρκάρισμα που δέχθηκε εκείνος, έχοντας κάνει όμως φάουλ λίγο νωρίτερα, άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Τσαλχάνογλου, πάτησε δυνατά και πήδηξε στο πρώτο δοκάρι για να κάνει το 1-0 με κεφαλιά.

Από τον ίδιο δημιουργό ήρθε και το 2-0 των Μιλανέζων, με τον σκόρερ αυτή τη φορά να τα βάζει με δυο και τρεις αμυντικούς, αλλά πάλι να φτάνει πιο ψηλά απ’ όλους πρώτος στην μπάλα για να διπλασιάσει τα τέρματα της Ίντερ στο 47ο λεπτό.

Ο Τουράμ έγινε μόλις ο δεύτερος για τους «νερατζούρι» που σκοράρει δις με κεφαλιά στο ίδιο ματς του Champions League από το 2002 και τον Ερνάν Κρέστο, ξανά σε εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άγιαξ! Ο Κίβου προσπάθησε στο υπόλοιπο κομμάτι του παιχνιδιού να δώσει ανάσες στους παίκτες του και ο Αίαντας έδειχνε να μην μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο ματς.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Θετικό ξεκίνημα για την Ίντερ, με διπλό στο Άμστερνταμ

