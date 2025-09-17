Συμφώνησε με τον Κόντη ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια με τον Χρήστο Κόντη που αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός τεχνικός το τριφύλλι. Η συμφωνία με τη διοίκηση είναι να καθοδηγήσει την ομάδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Από εκεί και πέρα η παραμονή του στον πάγκο της ομάδας θα καθοριστεί από το πώς θα κυλήσει η προσπάθεια εύρεσης του επόμενου προπονητή.

Ο Κόντης ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, ενώ πριν από δύο χρόνια ανέλαβε το τριφύλλι μετά την φυγή του Τερίμ, οδηγώντας το στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Άρη.

Τελευταίος σταθμός της προπονητικής του καριέρας ήταν η Αλ Φαϊχά, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πηγή: sport24.gr