Oι δηλώσεις του προπονητή της Πάφος FC μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα.

«Σημαντικός βαθμός για την ιστορία της Πάφου. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς που ήρθαν εδώ. Θέλουμε να μείνουμε δυνατοί είναι Τσάμπιονς Λιγκ. Έχουμε δύσκολους αντιπάλους, στη συνέχεια την Μπάγερν. Δουλεύουν σκληρά οι παίχτες, ήταν καταπληκτικό που παίξαμε εδώ στην Αθήνα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Είμαι περήφανος που είμαι μέρος της ιστορίας της Πάφου» ανάφερε.

Σε ερώτηση για την αναγκαστική αλλαγή του Νταβίντ Λουίζ, είπε: «Ο Νταβίντ Λουίζ ένιωσε ένα ελαφρύ πόνο. Έχουμε μεγάλο ρόστερ θα κάνω rotation, όλους τους χρειαζόμαστε».

Για τον τρόπο που επέλεξε να παίξει: «Ο Ολυμπιακός είχε ποιότητα, ξέρω πως παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Μετά την αποβολή του Μπρούνο κλείσαμε τους χώρους και ήμασταν τυχεροί που πήραμε τον ένα βαθμό».