Tην έπαθε και η Ατλέτικο με buzzer beater από τη Λίβερπουλ!

Το έκανε ξανά η Λίβερπουλ, η οποία φύλαγε για ακόμα ένα ματς το καλύτερο για το τέλος και με buzzer beater του Φαν Ντάικ νίκησε 3-2 την Ατλέτικο, η οποία είχε ισοφαρίσει το 2-0 του πρώτου εξαλέπτου!

Έκαστος στο είδος του και η Λίβερπουλ στο να βάζει γκολ στις καθυστερήσεις! Σαν να κάνει τα ματς της επίτηδες θρίλερ και να κρατά το ενδιαφέρον αμείωτο του κοινού μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League, η ομάδα του Άρνε Σλοτ νίκησε 3-2 την Ατλέτικο Μαδρίτης με γκολ του Φαν Ντάικ στο 90+3' και πήρε το τρίποντο!

Φυσικά και οι «Reds» είχαν πιο εύκολη οδό προς τη νίκη, αλλά επέλεξαν την πιο δύσκολη, καθώς προηγήθηκαν 2-0 στο πρώτο εξάλεπτο, αλλά ισοφαρίστηκαν σε 2-2 με 2 γκολ του Μάρκος Γιορέντε.

Το ματς:

Καλύτερο δυνατό ξεκίνημα δεν μπορούσε να φανταστεί η Λίβερπουλ, η οποία προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο εξάλεπτο! Στο 4’ η εκτέλεση φάουλ του Σαλάχ κόντραρε στο πόδι του Ρόμπερτσον και κατέληξε στα δίχτυα του Όμπλακ, που δεν μπορούσε να κάνει κάτι μετά την αλλαγή πορείας της μπάλας.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ ξεδίπλωσε για ακόμα μια φορά την κλάση του και με μία κίνηση που τον χαρακτηρίζει, μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και εκτελώντας με το αριστερό έκανε το 2-0 για τους «Reds». Αυτή ήταν η 14η συνεχόμενη φορά που η Λίβερπουλ σε εντός έδρας παιχνίδι σε φάση ομίλων/League Phase του Champions League.

Προϊόντος του χρόνου η Ατλέτικο ξεπέρασε το σοκ και άρχισε σιγά-σιγά να κάνει αισθητή την παρουσία της, χωρίς ωστόσο να απειλήσει ουσιαστικά. Παρ’ όλα αυτά, μόλις ήρθε η στιγμή της την εκμεταλλεύτηκε, με τον Μάρκος Γιορέντε να μειώνει σε 2-1 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα από το γύρισμα του Ρασπαντόρι.

Η ομάδα του Σιμεόνε πήρε στο δεύτερο ημίχρονο τον έλεγχο του αγώνα και ήταν αυτή που προσπαθούσε να κάνει παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια, την ώρα που η Λίβερπουλ χτυπούσε στις επιθετικές μεταβάσεις και τις κόντρα επιθέσεις. Από μία τέτοια λίγο έλειψε ο Σαλάχ να κάνει το 3-1 και να κλειδώσει το τρίποντο, αλλά από ευνοϊκή θέση σημάδεψε το δοκάρι.

Η Ατλέτικο συνέχιζε να πιέζει και κατάφερε στο τέλος να βρει το γκολ της ισοφάρισης! Με την είσοδο της αναμέτρησης στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Κάλαγκερ έπιασε το σουτ στην κίνηση έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον ΜακΚάλιστερ και ξεγέλασε τον Άλισον για το 2-2.

Έκτοτε το ματς ήταν ένας επιθετικός μονόλογος της Λίβερπουλ, η οποία είχε κατασκηνώσει στην περιοχή του Όμπλακ και κυρίως από κόρνερ προσπαθούσε να βρει τη λύση. Από ένα τέτοιο ήρθε και η λύση στο 90+3', με τον Φαν Ντάικ να τους κερδίζει όλους στον αέρα και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του!

 

Πηγή: sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

