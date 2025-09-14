ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπόλικη δράση την Κυριακή (14/09) με μετάλλια Eurobasket, στίβο και μπαλίτσα

ΡΙΚ2 / PIK HD

12:30 Παγκόσμιο Πρωτ. Στίβου

17:00 Davis Cup: Κύπρος - Μονακό

Alpha Cyprus

17:00 Eurobasket: Ελλάδα - Φινλανδία

21:00 Eurobasket: Τουρκία - Γερμανία

Cytavision Sports 1

19:00 Ένωση - ΑΠΟΕΛ

Cytavision Sports 2

19:00 ΑΕΛ - Εθνικός Άχνας

Cytavision Sports 3

16:00 Μπέρνλι - Λίβερπουλ

18:30 Μάντσεστερ Σ. - Μάντσεστερ Γ.

Cytavision Sports 4

13:30 Ρόμα - Τορίνο

16:00 Αταλάντα - Λέτσε

19:00 Σασουόλο - Λάτσιο

21:45 Μίλαν - Μπολόνια

Cytavision Sports 5

16:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Παρίς

18:30 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Μονακό

Cytavision Sports 6

12:00 Moto GP - Moto 3

13:15 Moto GP - Moto 2

15:00 Moto GP - Αγώνας

19:00 Ράλι Χιλής - Stage 4

Cytavision Sports 7

15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

21:30 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Cytavision Sports 8

15:30 Ράλι Χιλής - Stage 3

18:00 Kηφισιά - Παναθηναϊκός

22:00 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια

Cablenet Sports 1

18:15 Στραμβούργο - Χάβρη

Cablenet Sports 2

16:00 Λιλ - Τουλούζ

18:15 Παρί ΣΖ - Λανς

21:45 Ρεν - Λιόν

Cablenet Sports 3

18:15 Μπρεστ - Παρίς

Novasports Prime

16:30 Zανκτ Παουλί - Άουγκσμπουργκ

20:00 Λεβαδειακός - ΑΕΚ

Novasports 2

18:00 Αστέρας Τρ. - Λάρισα

Novasports 3

18:30 Γκλάντμπαχ - Βέρντερ Βρ.

Novasports 4

13:30 Μπάσκετ: Μερσίν - Βαλένθια

16:30 Μπάσκετ: Αθηναϊκός - Γκντίνια

Novasports Start

17:00 Eurobasket: Ελλάδα - Φινλανδία

21:00 Eurobasket: Τουρκία - Γερμανία

Novasports extra1

12:30 Tένις: Προκριματικά Davis Cup

