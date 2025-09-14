Μπόλικη δράση την Κυριακή (14/09) με μετάλλια Eurobasket, στίβο και μπαλίτσα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
ΡΙΚ2 / PIK HD
12:30 Παγκόσμιο Πρωτ. Στίβου
17:00 Davis Cup: Κύπρος - Μονακό
Alpha Cyprus
17:00 Eurobasket: Ελλάδα - Φινλανδία
21:00 Eurobasket: Τουρκία - Γερμανία
Cytavision Sports 1
19:00 Ένωση - ΑΠΟΕΛ
Cytavision Sports 2
19:00 ΑΕΛ - Εθνικός Άχνας
Cytavision Sports 3
16:00 Μπέρνλι - Λίβερπουλ
18:30 Μάντσεστερ Σ. - Μάντσεστερ Γ.
Cytavision Sports 4
13:30 Ρόμα - Τορίνο
16:00 Αταλάντα - Λέτσε
19:00 Σασουόλο - Λάτσιο
21:45 Μίλαν - Μπολόνια
Cytavision Sports 5
16:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Παρίς
18:30 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Μονακό
Cytavision Sports 6
12:00 Moto GP - Moto 3
13:15 Moto GP - Moto 2
15:00 Moto GP - Αγώνας
19:00 Ράλι Χιλής - Stage 4
Cytavision Sports 7
15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
21:30 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Cytavision Sports 8
15:30 Ράλι Χιλής - Stage 3
18:00 Kηφισιά - Παναθηναϊκός
22:00 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Cablenet Sports 1
18:15 Στραμβούργο - Χάβρη
Cablenet Sports 2
16:00 Λιλ - Τουλούζ
18:15 Παρί ΣΖ - Λανς
21:45 Ρεν - Λιόν
Cablenet Sports 3
18:15 Μπρεστ - Παρίς
Novasports Prime
16:30 Zανκτ Παουλί - Άουγκσμπουργκ
20:00 Λεβαδειακός - ΑΕΚ
Novasports 2
18:00 Αστέρας Τρ. - Λάρισα
Novasports 3
18:30 Γκλάντμπαχ - Βέρντερ Βρ.
Novasports 4
13:30 Μπάσκετ: Μερσίν - Βαλένθια
16:30 Μπάσκετ: Αθηναϊκός - Γκντίνια
Novasports Start
17:00 Eurobasket: Ελλάδα - Φινλανδία
21:00 Eurobasket: Τουρκία - Γερμανία
Novasports extra1
12:30 Tένις: Προκριματικά Davis Cup