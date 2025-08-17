To τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (17/8)
Cytavision Sports 3
16:00 Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας
18:30 Μάντσεστερ Γ. - Άρσεναλ
Cytavision Sports 4
22:15 Μίλαν - Μπάρι
Cytavision Sports 5
16:00 Nότιγχαμ Φόρεστ - Μπρέντφορντ
20:30 Μπιλμπάο - Σεβίλλη
Cytavision Sports 6
09:45 Moto GP - Rookies Cup
12:00 Moto GP - Moto 3
13:15 Moto GP - Moto 3
15:00 Moto GP - Αγώνας
20:30 Ουέσκα - Λεγκανές
Cytavision Sports 7
14:00 Ενγκέρς - Άιντραχτ
22:00 Τένις: ATP 250 - Winston Salem
Cytavision Sports 8
19:00 Μόντσα - Φροσινόνε
22:30 Εσπανιόλ - Ατλέτικο
Cablenet Sports 1
18:15 Ανζέ - Παρίς
Cablenet Sports 2
13:15 Γκο Αχεντ Ινγκλς - Άγιαξ
16:00 Μπρεστ - Λιλ
18:15 Μετζ - Στραμβούργο
21:45 Ναντ - Παρί ΣΖ
Cablenet Sports 3
15:30 Τβέντε - Αϊντχόφεν
18:15 Οσέρ - Λοριάν
Novasports Prime
19:00 Άρης - Αστέρας Τρ.
Novasports 6
20:00 Τένις: WTA 1000 - Cincinnati