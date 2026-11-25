Μπροστά σε μια ιστορική μέρα βρίσκεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης, οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους προπόνηση στο νέο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Το πρώτο ραντεβού στις νέες εγκαταστάσεις έχει οριστεί για την Παρασκευή (27/11), με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει εκεί το πρόγραμμά του κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Οι «ασπρόμαυροι» θα επικεντρωθούν στις προπονήσεις τους ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, χωρίς να υπάρχει προγραμματισμένη κάποια φιλική αναμέτρηση. Θυμίζουμε πως η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΟΚ είναι το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου (17:30), απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας στην «PAOK Sports Arena» για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Επιστροφή με προπόνηση στο νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ!

Μετά από το απαραίτητο ρεπό, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να επιστρέψουν αυτή την Παρασκευή στο γήπεδο, με ένα ξεχωριστό ραντεβού: την πρώτη τους προπόνηση στο νέο, υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο της ομάδας!

Ένα έργο που ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ και είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιδιαίτερα σημαντική καθημερινότητά της.

Η επιστροφή στις προπονήσεις έρχεται μετά από το εντυπωσιακό πρώτο κομμάτι της σεζόν, το οποίο ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πρώτος και αήττητος στη Stoiximan GBL με το εντυπωσιακό 8x8, δεύτερος στον όμιλό του στο BKT EuroCup με ρεκόρ 6-2, δύο νίκες επί της Manresa και με το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην πρωτοπόρο Bahcesehir στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά, ο απολογισμός είναι 5 νίκες και μόλις 3 ήττες στα 18 επίσημα παιχνίδια της φετινής σεζόν μέχρι τώρα.

Από τις 26 Σεπτεμβρίου, όταν αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό ΑKTOR στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για το Super Cup, ο ΠΑΟΚ μέσα διάστημα 56 ημερών, πραγματοποίησε 18 παιχνίδια, ένα κάθε τρεις ημέρες δηλαδή!

Η πίεση είναι μεγάλη και οι ρυθμοί εξαντλητικοί, με την ομάδα μας να ανταποκρίνεται ωστόσο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ για δύο εβδομάδες ήταν μία εξαιρετική ευκαιρία για επιβεβλημένη ξεκούραση, αποφόρτιση και για να γεμίσουν όλοι τις μπαταρίες τους για την ακόμη πιο απαιτητική συνέχεια.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΟΚ είναι το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου (17:30), απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας Vikos Cola στο PAOK Sports Arena για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Εντός έδρας θα είναι και το αμέσως επόμενο παιχνίδι, την Τρίτη 8/11 (20:00) με την Bosna Sarajevo για την 9η αγωνιστική του BKT EuroCup».

athletiko.gr