Εν μέσω μουρμούρας η Πάφος FC ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Πέμπτης (19:45) με τη Μίντιλαντ στο στάδιο «Αλφαμέγα» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Στους περσινούς κυπελλούχους το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο, παρ' όλο που η ομάδα κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με την Ομόνοια Αραδίππου.

Από πλευράς διοίκησης τονίστηκε τις προηγούμενες μέρες πως υπάρχει προβληματισμός για την απόδοση των παικτών αλλά και για την τεχνική ηγεσία. Όλα αυτά όμως, όσο δύσκολο κι αν φαντάζει, θα πρέπει να μείνουν πίσω διότι η αναμέτρηση με τους Δανούς είναι πολύ σημαντική. Άλλωστε, ο μέχρι τώρα απολογισμός της Πάφου στο Conference League (30ή θέση/1 βαθμός) δεν αφήνει περιθώρια στην ομάδα.

Η Πάφος πρέπει να βρει τον τρόπο να κερδίσει τη Μίντιλαντ, όχι μόνο για να αυξήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση αλλά, κυρίως, για να πάρει μία... ανάσα μέσα σε όλη αυτή την αμφισβήτηση και τον προβληματισμό. Άλλωστε μία ευρωπαϊκή νίκη πάντοτε κάνει καλό.