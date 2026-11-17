Νωρίτερα, διαβάσατε στο «Γ» για την πρόθεση της Ομόνοιας να μην παραχωρήσει εισιτήρια στον ΑΠΟΕΛ για το ντέρμπι του ερχόμενου Σαββάτου στο ΓΣΠ.

Το επόμενο... επεισόδιο της αντιπαράθεσης, έχει απάντηση από τον ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με την επίσημη θέση των γαλαζοκιτρίνων, δεν υπάρχει καμία προηγούμενη οφειλή. Παράλληλα, ο ΑΠΟΕΛ έχει αποστείλει επιστολή στην ΚΟΠ, απαντώντας στην επιστολή απαίτηση της Ομόνοιας για προκαταβολή του ποσού που αντιστοιχεί σε 1000 εισιτήρια, ενόψει του αγώνα του Σαββάτου ως εξής:

1)Αιτείται να παραλάβει τα 2,200 εισιτήρια που δικαιούται με βάση την προκύρηξη της ΚΟΠ για το 10% του σταδίου ΓΣΠ και ταυτόχρονα

2 )ζητεί από την Ομόνοια την άμεση παραχώρηση των εισιτηρίων για να μπορέσει να τα διαθέσει στους φιλάθλους του.

Επίσης, στον ΑΠΟΕΛ υποστηρίζουν πως η Ομόνοια θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα το άρθρο VIII 7.1 που αναφέρει ότι «Στη φιλοξενούμενη ομάδα δίδεται ποσοστό 10%…» καθώς και το άρθρο VIII 7.5 της προκύρηξης που αναφέρει ότι τα «Τα εισιτήρια που έχουν πωληθεί, θα πληρώνονται στην γηπεδούχο ομάδα μαζί με την επιστροφή των αδιάθετων εισιτηρίων εκτός και αν υπάρξει άλλη μεταξύ τους συμφωνία».