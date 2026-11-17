Ο απολογισμός των έξι ποδοσφαιριστών της Ομόνοιας που κλήθηκαν στην Εθνική τους ομάδα στο πρόσφατο διεθνές παράθυρο:

ΚΥΠΡΟΣ

Η Εθνική μας έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Αρμενία και γνώρισε την ήττα με 1-4 από το Μαυροβούνιο. Και στους δύο αγώνες τερματοφύλακας ήταν ο Φαμπιάνο. Στο παιχνίδι με την Αρμενία, 90λεπτο κατέγραψε ο Ανδρέου, ενώ ως αλλαγή στις καθυστερήσεις πέρασε ο Νεοφύτου. Η Κύπρος κατέλαβε τη 2η θέση στον όμιλό της στο Nations League.

ΣΟΥΡΙΝΑΜ

Έδωσε δύο φιλικές αναμετρήσεις κόντρα σε Λιθουανία (0-0) και Ενσουατίνη (4-0). Στο πρώτο παιχνίδι αγωνίστηκε για 90 λεπτά ο Τζέιντεν Μοντνόρ και στο δεύτερο πέρασε ως αλλαγή στο 78′.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Έδωσε δύο αγώνες με Νησιά Φερόε (2-2) και Καζακστάν (2-2). Και στους δύο αγώνες ο Σάτκα έπαιξε για 90 λεπτά. Η Σλοβακία κατέλαβε την 1η θέση στον όμιλό της στο Nations League.

ΚΥΠΡΟΣ Κ21

Ο Χρίστος Κωνσταντινίδης αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι, στη φιλική ήττα με 5-3 από την Ουγγαρία.