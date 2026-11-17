Η διαμάχη που ξέσπασε από το πρωί της Τρίτης (17/11) μεταξύ της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ φαίνεται πως θα έχει... πολλά επεισόδια ακόμη. Αφορμή στάθηκε η αποδοχή της έφεσης των γαλαζοκιτρίνων από το Εφετείο της ΚΟΠ και ουσιαστικά η άρση της απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων.

Το νεότερο που προκύπτει αφορά στην άρνηση των πρασίνων για παραχώρηση εισιτηρίων στους φίλους του ΑΠΟΕΛ, λόγω μη καταβολής των προηγούμενων χρημάτων, από το μεταξύ τους παιχνίδι, με τους γαλαζοκίτρινους ως φιλοξενούμενους (της σεζόν 2025-26)!

Μάλιστα, η Ομόνοια το πήγε ένα βήμα παραπέρα καθώς ενημέρωσε τόσο τον ΑΠΟΕΛ όσο και την ΚΟΠ. Αφ' ενός ζητά τα χρήματα που της αναλογούν και αφετέρου εκφράζει την δυσαρέσκεια της για το γεγονός το οποίο χαρακτηρίζουν επαναλαμβανόμενο. Αν εν τέλει παραχωρηθούν τα εισιτήρια για το σαββατιάτικο μεταξύ τους ντέρμπι, τότε η Ομόνοια ζητά την προεξόφληση του ποσού.