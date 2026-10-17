Το γρήγορο 2-0 του Απόλλωνα έγινε 2-2 από τον Γκράντσιρ - Ρεκόρ καριέρας από την 6η αγωνιστική

Επανήλθε άμεσα στα γκολ ο Σάμουελ Γκράντσιρ μετά το μοναδικό ματς στο οποίο έμεινε... άσφαιρος και μάλιστα σκοράροντας δις!

Τι κι αν ο Απόλλωνας προηγήθηκε από νωρίς με 2-0 (9΄ Εσκρίτσε, 22' Τόμας), ο Γάλλος εξτρέμ της Νέας Σαλαμίνας φρόντισε για την ισοφάριση πριν καν την ανάπαυλα, καθώς στο 24ο λεπτό μείωσε σε 2-1, με ένα απίθανο γκολ με εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ, ενώ στο 30' διαμόρφωσε το 2-2 με πλασέ από πλάγια θέση!

Με αυτά έφτασε στα έξι γκολ στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες, με τον 30χρονο άσο να έχει σκοράρει από ένα τέρμα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και να μένει μακριά από γκολ μόνο στο προηγούμενο ματς με τον ΑΠΟΕΛ.

Μάλιστα ο Γκράντσιρ κατάφερε να φτάσει σε ρεκόρ καριέρας μόλις από την 6η αγωνιστική καθώς ξεπέρασε τα τέσσερα γκολ που πέτυχε με τους LA Galaxy στο MLS το 2022.