Ρόμο: «Μας άξιζε να κερδίσουμε, περήφανος για τους παίκτες»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Krasava ENY Γκιγιέργμο Φερνάντες Ρόμο μετά την πρώτη νίκη της ομάδας του στο πρωτάθλημα έπειτα από ανατροπή κόντρα στην Καρμιώτισσα (2-1).

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί έπρεπε να κερδίσουμε σήμερα. Ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, είχαμε μεγαλύτερη ποιότητα στη δημιουργία ευκαιριών και μας άξιζε να κερδίσουμε. Το να κερδίζεις είναι δύσκολο σε οποιαδήποτε κατηγορία και χώρα. Κρατήσαμε το προβάδισμα μας χάρη στην καλή μας αμυντική λειτουργία. Είμαι περήφανος για τους παίκτες και την προσπάθειά τους και την αφοσίωση. Βρίσκομαι μόλις 15 μέρες εδώ και δουλέψαμε ήδη πολύ. Δώσαμε τρεις αγώνες. Με τον Απόλλωνα κάναμε καλό παιχνίδι και μετά οι δύο νίκες σε κύπελλο και πρωτάθλημα μας δίνουν αυτοπεποίθηση και δύναμη για τη συνέχεια. Ελπίζω να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό».