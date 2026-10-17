Με ανατροπή η πρώτη νίκη της Krasava ENY!

Τους πρώτους τους βαθμούς στη σεζόν πήρε η Krasava ENY η οποία γεύτηκε για πρώτη φορά τη χαρά της νίκης χάρη σε ανατροπή.

Η ομάδα του Ύψωνα επικράτησε με 2-1 της Καρμιώτισσας στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής που διεξήχθη στο στάδιο «Αμμόχωστος», φέρνοντας τούμπα το ματς από το πρώτο ημίχρονο.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 23ο λεπτό με διαγώνιο πλασέ του Ψύχα όμως οι γηπεδούχοι είχαν τις... απαντήσεις στο φινάλε του πρώτου μέρους. Αρχικώς ο Μπαχάσα ισοφάρισε με εξαιρετικό σουτ στο 41ο λεπτό ενώ ο Παπαφώτης ολοκλήρωσε την ανατροπή στις καθυστερήσεις (45+1') με σουτ στην κίνηση.

Πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους τρεις βαθμούς μαζί και με την Ανόρθωση που έχει αγώνα λιγότερο.

KRASAVA ENY: Χριστοδούλου, Τσεπάκ, Κατελάρης (17' Ντα Γκράσα), Ντε Λούκας, Κιάκος, Πάρντο (63' Κάμους), Μπόατενγκ, Παπαφώτης (76' Παπαστυλιανού), Μπαχάσα, Ταμπέκου, Μπρόμπεϊ (76' Κονέ).

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Ρούμπεν Γκαρσία, Ντεμπελέ, Μαρτίνοφ, Ζούλιο Σέζαρ, Ρέινολντς, Ταχτσίδης (46' Παβιροντιχάρτζο), Γεμπλί, Γουίλερ (46' Κοκκινόφτας), Ψύχας, Πάτρικ Ντος Σάντος.

ΣΚΟΡΕΡ: 41' Μπαχάσα, 45+1' Παπαφώτης / 23' Ψύχας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 25' Μπαχάσα, 29' Παπαφώτης, 55' Μπόατενγκ, 72' Κάμους / 55' Ψύχας, 63' Κοκκινόφτας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λουκά Μιχάλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Σταύρου Ζωή

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη