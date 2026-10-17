ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ανατροπή η πρώτη νίκη της Krasava ENY!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το έφερε τούμπα στο ματς με την Καρμιώτισσα

Τους πρώτους τους βαθμούς στη σεζόν πήρε η Krasava ENY η οποία γεύτηκε για πρώτη φορά τη χαρά της νίκης χάρη σε ανατροπή.

Η ομάδα του Ύψωνα επικράτησε με 2-1 της Καρμιώτισσας στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής που διεξήχθη στο στάδιο «Αμμόχωστος», φέρνοντας τούμπα το ματς από το πρώτο ημίχρονο.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 23ο λεπτό με διαγώνιο πλασέ του Ψύχα όμως οι γηπεδούχοι είχαν τις... απαντήσεις στο φινάλε του πρώτου μέρους. Αρχικώς ο Μπαχάσα ισοφάρισε με εξαιρετικό σουτ στο 41ο λεπτό ενώ ο Παπαφώτης ολοκλήρωσε την ανατροπή στις καθυστερήσεις (45+1') με σουτ στην κίνηση.

Πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους τρεις βαθμούς μαζί και με την Ανόρθωση που έχει αγώνα λιγότερο.

KRASAVA ENY: Χριστοδούλου, Τσεπάκ, Κατελάρης (17' Ντα Γκράσα), Ντε Λούκας, Κιάκος, Πάρντο (63' Κάμους), Μπόατενγκ, Παπαφώτης (76' Παπαστυλιανού), Μπαχάσα, Ταμπέκου, Μπρόμπεϊ (76' Κονέ).

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Ρούμπεν Γκαρσία, Ντεμπελέ, Μαρτίνοφ, Ζούλιο Σέζαρ, Ρέινολντς, Ταχτσίδης (46' Παβιροντιχάρτζο), Γεμπλί, Γουίλερ (46' Κοκκινόφτας), Ψύχας, Πάτρικ Ντος Σάντος.

ΣΚΟΡΕΡ: 41' Μπαχάσα, 45+1' Παπαφώτης / 23' Ψύχας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 25' Μπαχάσα, 29' Παπαφώτης, 55' Μπόατενγκ, 72' Κάμους / 55' Ψύχας, 63' Κοκκινόφτας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λουκά Μιχάλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Σταύρου Ζωή

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑKrasava ENY ΥψωναΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Λεβαδειακός έγραψε αρνητική ιστορία: Η χειρότερη επιθετική εκκίνηση όλων των εποχών με μηδέν γκολ σε 7 αγωνιστικές!

Super League

|

Category image

«Ντρέπομαι που είμαι μέλος του δ.σ. της ΚΟΠ»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Τι είπε ο Μαρέσκα για Χάαλαντ, Σεμένιο και όλους τους τραυματίες πριν το ματς της ΑΕΚ με τη Σίτι

Premier League

|

Category image

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Εμιλιάνο Μαρτίνες

Premier League

|

Category image

ΦΩΤΟ: «No comment» από τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας για τη γραμμή του VAR

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κορυφή ο ένας, ξεκόλλησε από τον πάτο η άλλη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ντόρτμουντ για Καρέτσα: Τα πρώτα μηνύματα ανησυχίας και η αναμονή για τις εξετάσεις

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Σκορπάει τον τρόμο η Μπαρτσελόνα, πεντάρα και... 11/11!

La Liga

|

Category image

Νέα τριάρα με ανατροπή και ξανά μόνη πρώτη η Ίντερ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η Λειψία πλήρωσε τα «σπασμένα» της Βίκινγκ με... ξεγυρισμένη εξάρα από την Μπάγερν!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Άλωσε το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Άστον Βίλα

Premier League

|

Category image

Λοσάδα: «Έπρεπε να σκοράρουμε πέμπτο, έκτο, έβδομο γκολ - Πολύ σωστά τα δύο πέναλτι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα έξι γκολ από τη νίκη του Απόλλωνα κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανησυχία με Χάαλαντ στη Σίτι πριν την ΑΕΚ

Premier League

|

Category image

Αντίστροφη μέτρηση για Ναν, δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων - Ποιος έμεινε εκτός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη