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Ο Παπαφώτης εξήγησε γιατί ξέσπασε και δάκρυσε στο γκολ του

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι λόγοι της συναισθηματικής φόρτισης

Στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης ήταν για τον Βασίλη Παπαφώτη το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με την Καρμιώτισσα και με το οποίο ολοκλήρωσε την ανατροπή (2-1) για την Krasava ENY.

Ο έμπειρος μέσος ξέσπασε στον πανηγυρισμό του και δάκρυσε μετά το τέρμα που πέτυχε, εξηγώντας τους λόγους μετά τον αγώνα μιλώντας στην κάμερα της Cytavision.

«Όταν σκόραρα ήρθαν όλες οι αναμνήσεις από τον τραυματισμό που είχα. Πέρασα αρκετά δύσκολα, αλλά τα δύσκολα ειναι για τους δυν και απε΄δειξα ότι είμαι δυνατός. Είμαι ευγνώμων για αυτή τη στιγμή που έζησα σήμερα».

Ερωτηθείς τι θέλει να αποδείξει, είπε: 

«Δεν έχω να αποδείξω τίποτα και σε κανέναν ξέρω ποιος είμαι, ξέρω την αξία μου. Το πιο σημαντικό είναι να παίζω για μένα, να αποδεικνύω στον εαυτό μου ότι αξίζω και να βοηθώ την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Για τη σημαντική νίκη της ομάδας του ανέφερε: 

«Είναι πολύ σημαντική η νίκη, θεωρώ παιχνίδι με παιχνίδι ήμασταν ακόμη καλύτεροι, σήμερα ο Θεός βοήθησε και πήραμε το τρίποντο. Παίρνουμε αυτοπεποίθηση και τα καλύτερα έρχονται».

Δείτε φωτογραφίες:

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