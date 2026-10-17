Γαρπόζης: «Ανεξήγητο το πώς δεν παίρνουμε αυτό που δικαιούμαστε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Καρμιώτισσας Αλέξης Γαρπόζης μετά την ήττα της ομάδας του (2-1) με ανατροπή από την Krasava ENY.

Αναλυτικά...

«Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Κακό πρώτο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου και κακό τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου και η μπάλα μας τιμώρησε. Θεωρώ ότι ειλικρινά είναι ανεξήγητο πώς δεν παίρνουμε αυτό που δικαιούμαστε στο φετινό πρωτάθλημα. Γύρισε το παιχνίδι στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου, χάσαμε δύο από τους έμπειρους μας παίκτες που χρειάζεσαι την εμπειρία στο ημίχρονο για να γυρίσουμε το παιχνίδι. Έχουμε θέμα στην τελική πάσα και στα τελειώματα και αδικούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, τα παιδιά έδωσαν τα πάντα και σήμερα. Θα ξεκουραστούμε αύριο και από Δευτέρας πάμε για το επόμενο. Είναι μαραθώνιος, πάρα πολλά τα παιχνίδια όμως κάπου πρέπει να πάρουμε βαθμούς».