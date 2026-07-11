Κουρτουά: «Δεν ζήτησα αλλαγή!»

Το Βέλγιο, παρά την σθεναρή αντίστασή που προέβαλε, δεν τα κατάφερε χθες (10/07) απέναντι στην Ισπανία, ηττήθηκε με 2-1 χάρη στο γκολ του Μερίνο στο 88 και αποχαιρέτησε την διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ένα ήταν το καθοριστικό σημείο που άλλαξε τον ρου του αγώνα και αυτό δεν ήταν άλλο από την αναγκαστική αλλαγή του τερματοφύλακα των Κόκκινων Διαβόλων, Τιμπό Κουρτουά.

Αναλυτικότερα, στο 71ο λεπτό ο κίπερ της Ρεάλ Μαδρίτης τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να υποχωρήσει, με τον Σένε Λάμενς να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να είναι ο υπεύθυνος για το γκολ του Μερίνο, καθώς αυτό προήλθε από δικό του λάθος.

Μιλώντας στην κάμερα του DAZN, o 34χρόνος διεθνής αποκάλυψε πως δεν ήταν δική του η απόφαση να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς άντεχε να συνεχίσει για λίγο ακόμη, αλλά του προπονητή του, Ρούντι Γκρασία.

«Ένιωσα απλώς κάτι. Στις μακρινές μπαλιές, επειδή ήταν μυϊκό, η περιοχή μπορούσε να κουραστεί. Ήθελα να συνεχίσω, αλλά δεν μπορούσα. Αν δεν είσαι στο 100%, σε αλλάζω, μου είπε ο Ρούντι. Ήμουν άσχημα, δεν μπορούσα να κάνω δυνατά γεμίσματα, ήθελα να μείνω για πέντε λεπτά ακόμα».

«Ο προπονητής αποφασίζει και πάνω απ’ όλα είναι η ομάδα. Μπορούσα να συνεχίσω, αλλά η αλλαγή ήταν απόφαση του προπονητή. Δεν είμαι θυμωμένος με τον προπονητή, είμαι στενοχωρημένος γιατί ένιωθα καλά και πιστεύω ότι μπορούσα να σταματήσω την Ισπανία».

Τέλος, ο βετεράνος κίπερ θέλησε να απαλλάξει τον Λάμενς από κάθε μορφή ευθύνης και να δείξει πως δεν φταίει αυτός για το τέρμα που δέχθηκε, τονίζοντας ότι ήταν καθαρά θέμα ατυχίας.

«Το γήπεδο ήταν πολύ ξερό. Είναι θέμα ατυχίας, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας και είναι κρίμα για εκείνον γιατί δεν το αξίζει, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

🗣️ Courtois desvela que no fue sustituido por voluntad propia



"Yo quise seguir, pero el míster ha dicho que si no estaba al 100% me cambiaba"#DAZNMundial pic.twitter.com/es05Ajy4Sz — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026

gazzetta.gr