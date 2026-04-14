ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λοσάδα: «Έχουμε χτίσει μια νοοτροπία που έγινε συνήθεια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όσα δήλωσε ο τεχνικός του Απόλλωνα

Φανερά ικανοποιημένος ο Ερνάν Λοσάδα μετά τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ.

Ο προπονητής του Απόλλωνα αναφέρθηκε στο τρίποντο, στο αήττητο αλλά και στη συνέχεια.

Αναλυτικά: «Είμαστε χαρούμενοι με τους τρεις βαθμούς. Κυριαρχήσαμε, πετύχαμε ένα όμορφο γκολ στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο το παιχνίδι ήταν τρελό. Θέλαμε να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ, όμως δεν είναι πάντα εύκολο, ο ΑΠΟΕΛ έχει ποιότητα και στον πάγκο. Όταν έγινε το 2-1 πιστέψαμε στη νίκη όμως έγινε το 2-2. Δουλεύουμε στα στημένα, όμως είμαι χαρούμενος με τους παίκτες μου γιατί πίστεψαν στη νίκη. Δεν είναι εύκολο να κάνεις 17 παιχνίδια αήττητα. Έχουμε χτίσει μια νοοτροπία που έγινε συνήθεια, όταν παίζεις καλά θα κερδίζεις. Έχουμε δύσκολη συνέχεια, κάθε ένα θα είναι τελικός».  

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

