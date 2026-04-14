Λοσάδα: «Έχουμε χτίσει μια νοοτροπία που έγινε συνήθεια»

Φανερά ικανοποιημένος ο Ερνάν Λοσάδα μετά τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ.

Ο προπονητής του Απόλλωνα αναφέρθηκε στο τρίποντο, στο αήττητο αλλά και στη συνέχεια.

Αναλυτικά: «Είμαστε χαρούμενοι με τους τρεις βαθμούς. Κυριαρχήσαμε, πετύχαμε ένα όμορφο γκολ στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο το παιχνίδι ήταν τρελό. Θέλαμε να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ, όμως δεν είναι πάντα εύκολο, ο ΑΠΟΕΛ έχει ποιότητα και στον πάγκο. Όταν έγινε το 2-1 πιστέψαμε στη νίκη όμως έγινε το 2-2. Δουλεύουμε στα στημένα, όμως είμαι χαρούμενος με τους παίκτες μου γιατί πίστεψαν στη νίκη. Δεν είναι εύκολο να κάνεις 17 παιχνίδια αήττητα. Έχουμε χτίσει μια νοοτροπία που έγινε συνήθεια, όταν παίζεις καλά θα κερδίζεις. Έχουμε δύσκολη συνέχεια, κάθε ένα θα είναι τελικός».