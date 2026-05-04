Αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΚΟΚ ο Νικολάου

Με επιστολή του στα ΜΜΕ, ο Νίκος Νικολάου ενημερώνει για την απόσυρση της υποψηφιότάς του για την προεδρία της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Κύπρου.

Απόσυρση ενδιαφέροντος για τη διεκδίκηση της προεδρίας της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Κύπρου

Με αίσθημα ευθύνης και βαθύ σεβασμό προς τα σωματεία και το σύνολο της κυπριακής καλαθοσφαίρισης, ανακοινώνω την απόφασή μου να αποσύρω το ενδιαφέρον μου για κατάθεση υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Μετά την αρχική εκδήλωση της πρόθεσης για εξέταση του ενδεχομένου να κατέλθω ως υποψήφιος είχα, σε αυτό το πλαίσιο, επαφές με εκπροσώπους σωματείων καιδιέκρινα την ανάγκη από τα σωματεία για μια διαφορετική προσέγγιση στη διοίκηση της Ομοσπονδίας

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη συλλογική αυτή βούληση, θεωρώ ότι η απόσυρσή μου αποτελεί τη σωστή και υπεύθυνη επιλογή. Στόχος μου είναι να συμβάλω, έστω και με αυτόν τον τρόπο, στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για ενότητα και ομοψυχία.

Η επόμενη ημέρα του κυπριακού μπάσκετ απαιτεί σύμπνοια, συνεργασία και κοινή πορεία. Εύχομαι και προσδοκώ όλα τα σωματεία να προχωρήσουν μαζί, ως ένα σώμα, με γνώμονα το καλό του αθλήματος και την πρόοδό του σε όλα τα επίπεδα.