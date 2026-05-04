Τόσα εισιτήρια θέλει η Ομόνοια για να κάνει το απόλυτο ρεκόρ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Πόσα εισιτήρια υπολείπονται ώστε οι πράσινοι να καταγράψουν ένα καινούργιο ρεκόρ

Άλλα 19525 εισιτήρια κόπηκαν στο παιχνίδι με τον Άρη και έτσι ο αριθμός εισιτηρίων που διέθεσε η Ομόνοια κατά τη φετινή σεζόν έφτασε τις 157274 σε 16 παιχνίδια πρωταθλήματος.

Και με τη διεξαγωγή της φιέστας την προσεχή Κυριακή (10/05) απέναντι στην ΑΕΚ είναι δεδομένο πως θα γίνει το απόλυτο ρεκόρ εισιτηρίων ενώ θα απομένει ακόμη ένα εντός έδρας ματς (με Απόλλωνα), στο φινάλε του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα απαιτούνται 15044 εισιτήρια για να ξεπεραστεί το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ που είναι στις 172317.  Το δικό της ρεκόρ είναι 162010 εισιτήρια τη σεζόν 2009-10 και αυτό επιτεύχθηκε σε 16 παιχνίδια.

Α΄ ΓΥΡΟΣ

Με Ακρίτα => (5.640)

ΑΕΚ => (7.897)

ΑΕΛ => (8.286)

Άρη => (8.307)

Πάφος FC => (10.435)

ΑΠΟΕΛ => (14.181)

Ομόνοια Αρ. => (6.134)

 

Β΄ ΓΥΡΟΣ

Με Εθνικό Άχνας => (6.068)

Ανόρθωση => (9.729)

Ε.Ν. Ύψωνα => (8.558)

Ένωση => (6.935)

Απόλλωνα =>(12.864)

Ολυμπιακό => (6.294)

 

ΠΛΕΪ ΟΦ

Πάφος FC => (11.299)

ΑΠΟΕΛ => (15.122)

Άρης => 19525

 

